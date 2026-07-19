https://news.day.az/world/1848927.html Мощные наводнения в Китае - ВИДЕО В Китае бушуют мощные наводнения - 39 погибших и 9 пропавших без вести в провинции Гуанси. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Мощные наводнения в Китае - ВИДЕО
В Китае бушуют мощные наводнения - 39 погибших и 9 пропавших без вести в провинции Гуанси.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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