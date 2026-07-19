https://news.day.az/society/1848948.html В Баку пройдет турнир по нардам среди любителей В Баку состоится турнир по нардам среди мужчин и женщин-любителей. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования будут организованы по случаю 32-й годовщины создания Министерства молодежи и спорта Азербайджана. Турнир пройдет 24 июля в 11:00 в Ичеришехере, на открытой площадке возле Девичьей башни.
В Баку пройдет турнир по нардам среди любителей
В Баку состоится турнир по нардам среди мужчин и женщин-любителей.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования будут организованы по случаю 32-й годовщины создания Министерства молодежи и спорта Азербайджана.
Турнир пройдет 24 июля в 11:00 в Ичеришехере, на открытой площадке возле Девичьей башни.
Победители и призеры будут награждены дипломами и медалями.
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