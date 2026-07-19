В Баку пройдет турнир по нардам среди любителей

В Баку состоится турнир по нардам среди мужчин и женщин-любителей.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, соревнования будут организованы по случаю 32-й годовщины создания Министерства молодежи и спорта Азербайджана.

Турнир пройдет 24 июля в 11:00 в Ичеришехере, на открытой площадке возле Девичьей башни.

Победители и призеры будут награждены дипломами и медалями.