https://news.day.az/politics/1849013.html После давления со стороны Азербайджана т.н. "геноцид армян" был снят с повестки Кнессета После давления со стороны Азербайджана вопрос признания так называемого "геноцида армян" был снят с повестки израильского Кнессета. Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Haaretz. Отмечено, что израильские официальные лица заверили азербайджанскую сторону в том, что вопрос признания "геноцида армян" снят с повестки Кнессета.

После давления со стороны Азербайджана т.н. "геноцид армян" был снят с повестки Кнессета

Политика, 19 июля 2026 18:58 (UTC +04:00) 7 708
После давления со стороны Азербайджана т.н. "геноцид армян" был снят с повестки Кнессета

После давления со стороны Азербайджана вопрос признания так называемого "геноцида армян" был снят с повестки израильского Кнессета.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Haaretz.

Отмечено, что израильские официальные лица заверили азербайджанскую сторону в том, что вопрос признания "геноцида армян" снят с повестки Кнессета.

По утверждению одного израильского источника, голосование, инициированное министром иностранных дел Гидеоном Сааром, было заблокировано Биньямином Нетаньяху после того, как помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева связался с канцелярией премьер-министра.

Haaretz пишет, что после этого правительство Израиля проинформировало азербайджанских официальных лиц о снятии вопроса с повестки Кнессета и о том, что он не будет вынесен на голосование на последних пленарных заседаниях, проведённых на прошлой неделе перед летними каникулами.

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Глава ИВ Ярдымлинского района представлен коллективу 23 октября 12:22 (UTC+04), Общество 633
Дорожная полиция обратилась к пешеходам 23 октября 12:20 (UTC+04), Общество 682
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В метро готовят запуск новых путей - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 12:14 (UTC+04), Общество 835
Фестиваль в Индии: сотни пострадавших в результате ритуала - ВИДЕО 23 октября 12:06 (UTC+04), В мире 1 120
Билл Гейтс призвал готовиться к 20 годам хаоса из-за ИИ 23 октября 11:53 (UTC+04), Наука и технологии 675
Müasir Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər tarixini öyrənənlər üçün dəyərli əsər 23 октября 11:50 (UTC+04), Azərbaycanca 1 024
Азербайджанский боец готовится к дебюту в UFC 23 октября 11:38 (UTC+04), Спорт 682
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 23 октября 11:31 (UTC+04), Общество 609
Стрельба на Западном берегу Иордана: есть пострадавшие 23 октября 11:28 (UTC+04), В мире 3 807
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На этой станции бакинского метро завершилась реконструкция - ФОТО 23 октября 11:19 (UTC+04), Общество 3 634
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