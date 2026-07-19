После давления со стороны Азербайджана т.н. "геноцид армян" был снят с повестки Кнессета

После давления со стороны Азербайджана вопрос признания так называемого "геноцида армян" был снят с повестки израильского Кнессета.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета Haaretz.

Отмечено, что израильские официальные лица заверили азербайджанскую сторону в том, что вопрос признания "геноцида армян" снят с повестки Кнессета.

По утверждению одного израильского источника, голосование, инициированное министром иностранных дел Гидеоном Сааром, было заблокировано Биньямином Нетаньяху после того, как помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики Хикмет Гаджиев от имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева связался с канцелярией премьер-министра.

Haaretz пишет, что после этого правительство Израиля проинформировало азербайджанских официальных лиц о снятии вопроса с повестки Кнессета и о том, что он не будет вынесен на голосование на последних пленарных заседаниях, проведённых на прошлой неделе перед летними каникулами.