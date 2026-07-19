Айдын Сулейманлы завершил классический этап фестиваля в Биле победой

Азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы успешно завершил выступление в турнире с классическим контролем времени на Международном шахматном фестивале в швейцарском Биле.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, 21-летний гроссмейстер не потерпел ни одного поражения в пяти турах классического этапа. Сулейманлы одержал одну победу и четыре партии завершил вничью, набрав 3 очка из 5 возможных. По системе подсчета Masters Triathlon этот результат принес ему 10 зачетных баллов.

В заключительном, пятом туре азербайджанский шахматист белыми фигурами обыграл представителя Вьетнама Ле Куанг Льема, который перед этим делил лидерство с Левоном Ароняном. Эта победа позволила Сулейманлы подняться на второе место в общем зачете фестиваля.

По итогам соревнований в рапиде и классике Сулейманлы набрал 16 очков. Лидирует представляющий США Левон Аронян, в активе которого 16,5 очка. Азербайджанский гроссмейстер отстает от первой строчки всего на пол-очка. Третье место с 15 очками занимает Ле Куанг Льем.

Следующим этапом Masters Triathlon станет блицтурнир, результаты которого также войдут в общий зачет фестиваля.