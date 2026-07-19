https://news.day.az/sport/1848947.html "Шахдаг Гусар" подписал двух новичков Представитель Первой лиги Азербайджана "Шахдаг Гусар" продолжает комплектование состава к новому сезону. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб подписал контракты с полузащитником Хаялом Томаровым и голкипером Эмилем Габибовым.
"Шахдаг Гусар" подписал двух новичков
Представитель Первой лиги Азербайджана "Шахдаг Гусар" продолжает комплектование состава к новому сезону.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, клуб подписал контракты с полузащитником Хаялом Томаровым и голкипером Эмилем Габибовым.
С 27-летним Томаровым заключено соглашение по схеме "1+1", а 21-летний Габибов подписал контракт сроком на один год.
Последним клубом Томарова была "Шафа", тогда как Габибов ранее выступал за "Джабраил".
Напомним, в сезоне-2025/2026 "Шахдаг Гусар" занял пятое место в Первой лиге Азербайджана, набрав 43 очка.
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