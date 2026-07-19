В Шуше представлена музыкально-художественная композиция "Тоска по слову - Гейдарбабая салам" - ФОТО

В рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше, организованных совместно Министерством культуры и Фондом Гейдара Алиева, представлена музыкально-художественная композиция "Тоска по слову - Гейдарбабая салам".

Как сообщили Day.Az в Министерстве культуры, композиция, посвященная 120-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского поэта Мухаммеда Хусейна Шахрияра, была представлена перед домом Ханской дочери Натаван.

Режиссер-постановщик композиции - Заслуженный артист Логман Керимов, режиссер - Эльнур Мамедов, композитор- Тарлан Аскерли.

В сценической постановке участвовали Народный артист Сабир Мамедов, заслуженные артисты Казым Гасангулиев, Назир Рустамов, Эльшан Рустамов, актеры - Назрин Абдуллаева, Вюсал Мамедов, Захра Салайева, Сурахи Алимамедова и Эмин Севдималыева.

Музыкальные фрагменты в исполнении Айшан Мехдиевой (вокалистка), Заслуженного артиста Тогрула Асадуллаева (кяманча), Сахавата Мамедова (тар) и Джафара Гасанова (нагара) были встречены аплодисментами.