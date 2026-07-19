https://news.day.az/sport/1848914.html Мбаппе опередил Месси и возглавил список бомбардиров ЧМ Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил два гола в ворота сборной Англии в матче за третье место на чемпионате мира-2026. 27-летний француз отличился на 48-й и 66-й минутах, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz. В общей сложности Мбаппе забил 22 гола на чемпионатах мира.
Мбаппе опередил Месси и возглавил список бомбардиров ЧМ
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе забил два гола в ворота сборной Англии в матче за третье место на чемпионате мира-2026.
27-летний француз отличился на 48-й и 66-й минутах, сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz.
В общей сложности Мбаппе забил 22 гола на чемпионатах мира. Он опередил по этому показателю форварда сборной Аргентины Лионеля Месси (21 гол) и возглавил список бомбардиров турнира за всю историю.
На ЧМ-2026 Мбаппе забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи.
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