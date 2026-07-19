Десятки военных США пострадали при ударах Ирана по Иордании

Десятки американских военных получили ранения в результате серии иранских ракетных ударов по иорданским авиабазам. Также несколько вертолетов были повреждены. Об этом 18 июля сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"В общей сложности в результате этих атак были ранены десятки американских военнослужащих и повреждено несколько вертолетов", - сказано в сообщении.

По информации издания, два дня назад ракеты поразили базу Муваффак Салти в Азраке. Около 20 военнослужащих США получили ранения во время укрытия в бункерах. Хотя часть ракет была перехвачена, как минимум одной удалось преодолеть американскую систему противовоздушной обороны.

Издание приводит слова официальных лиц США, которые подчеркивают, что атаки демонстрируют сохранение у Тегерана значительных ракетных запасов и возросшее мастерство в уклонении от средств ПВО Соединенных Штатов.