https://news.day.az/society/1848955.html На полигоне «Азерсилах» произошел пожар Вчера вечером во время испытаний на одном из полигонов, принадлежащих ЗАО "Оборонно-промышленный холдинг "Азерсилах", находящемся в подчинении Министерства оборонной промышленности Азербайджана, произошел пожар. Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Министерстве оборонной промышленности.
На полигоне «Азерсилах» произошел пожар
Вчера вечером во время испытаний на одном из полигонов, принадлежащих ЗАО "Оборонно-промышленный холдинг "Азерсилах", находящемся в подчинении Министерства оборонной промышленности Азербайджана, произошел пожар.
Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Министерстве оборонной промышленности.
Пожар был оперативно потушен сотрудниками Службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.
В результате происшествия никто не пострадал.
Причины пожара и другие подробности выясняются.
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