https://news.day.az/society/1848955.html

На полигоне «Азерсилах» произошел пожар

Вчера вечером во время испытаний на одном из полигонов, принадлежащих ЗАО "Оборонно-промышленный холдинг "Азерсилах", находящемся в подчинении Министерства оборонной промышленности Азербайджана, произошел пожар. Как передает Day.Az, об этом в ответ на запрос АПА сообщили в Министерстве оборонной промышленности.