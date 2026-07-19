https://news.day.az/world/1848920.html США нанесли удары по военным целям в Иране Центральное командование ВС США (CENTCOM) 18 июля объявило о завершении нового этапа авиаударов по Ирану, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. "Силы CENTCOM успешно нанесли удары по объектам берегового наблюдения и ПВО, морским возможностям, складам ракет и дронов иранской армии", - говорится в сообщении в соцсети X.
США нанесли удары по военным целям в Иране
Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по военным целям в Иране.
Как передает Day.Az со ссылкой на заявление командования, операция была проведена по распоряжению президента США Дональда Трампа.
По данным CENTCOM, американские силы атаковали объекты берегового наблюдения и ПВО Ирана, его морские возможности, а также хранилища ракет и дронов.
Кроме того, ударам подверглись силы КСИР, которые 17 июля атаковали военнослужащих США в Иордании.
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