США нанесли удары по военным целям в Иране

Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о нанесении ударов по военным целям в Иране.

Как передает Day.Az со ссылкой на заявление командования, операция была проведена по распоряжению президента США Дональда Трампа.

По данным CENTCOM, американские силы атаковали объекты берегового наблюдения и ПВО Ирана, его морские возможности, а также хранилища ракет и дронов.

Кроме того, ударам подверглись силы КСИР, которые 17 июля атаковали военнослужащих США в Иордании.