https://news.day.az/world/1849029.html Иран согласился возобновить переговоры с США Иран согласился возобновить переговоры с США, несмотря на ожидания нового витка войны. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Al Arabiya, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. 

Иран согласился возобновить переговоры с США

В мире, 19 июля 2026 21:08 (UTC +04:00) 1 365
Иран согласился возобновить переговоры с США

Иран согласился возобновить переговоры с США, несмотря на ожидания нового витка войны.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Al Arabiya, об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи. 

"Мы должны попытаться провести переговоры, даже если вероятность их успеха составляет всего 10%, поскольку война имеет свою цену", - заявил глава МИД Ирана Арагчи.

По его словам, ВС Исламской республики не связывали свою боевую готовность с итогами переговоров и исходили из того, что военное противостояние может возобновиться.

Министр отметил, что удар по резиденции бывшего Верховного лидера Хаменеи 28 февраля стал возможен из-за "бреши в системе безопасности".

"Эта брешь до сих пор существует и влияет не только на вопросы безопасности, но и на процесс принятия решений", - добавил он.

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