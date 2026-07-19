В Азербайджане самый скоростной интернет на Южном Кавказе

Speed test Global Index провел исследование скорости интернета в мире и странах Южного Кавказа.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в июне Азербайджан занял 1-е место на Южном Кавказе и 46-е место среди 98 стран мира по скорости интернета. Средняя скорость мобильного интернета в Азербайджане составила 98,61 Мбит/с. Грузия заняла 17-е место, а Армения - 61-е. Самая высокая скорость мобильного интернета была зафиксирована в Объединенных Арабских Эмиратах (672,87 Мбит/с).

В рейтинге фиксированного интернета Азербайджан занял 84-е место (92,18 Мбит/с), Армения - 85-е (91,69 Мбит/с), а Грузия - 107-е (50,83 Мбит/с) среди 149 стран. Самая высокая скорость фиксированного интернета отмечена в Сингапуре (447,75 Мбит/с).