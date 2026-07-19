США начали перебрасывать истребители на Ближний Восток

США стягивают на Ближний Восток дополнительные истребители и самолеты-заправщики. Об этом сообщает The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В регион перебрасываются истребители F-16 с германской авиабазы Шпангдалем и F-35 с британской авиабазы Лейкенхит.

Самолеты-заправщики также направляются на Ближний Восток.

17 июня между США и Ираном был заключен временный меморандум, который предусматривал прекращение боевых действий и начало новых переговоров. Однако 8 июля, после возобновления атак, президент США объявил о прекращении действия перемирия и отсутствии намерений вести дальнейшие переговоры с Ираном.