США могут внести Иран в антироссийский пакет санкций

Иран нужно включить в американский законопроект о санкциях против России. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social, передает Day.Az.

"Республиканцам стоит включить Иран в законопроект о санкциях против России", - написал он.

Ранее мы писали, что Иран адаптировался к системам обороны США.