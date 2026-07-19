https://news.day.az/world/1848988.html США могут внести Иран в антироссийский пакет санкций Иран нужно включить в американский законопроект о санкциях против России. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social, передает Day.Az. "Республиканцам стоит включить Иран в законопроект о санкциях против России", - написал он. Ранее мы писали, что Иран адаптировался к системам обороны США.
США могут внести Иран в антироссийский пакет санкций
Иран нужно включить в американский законопроект о санкциях против России. Такое мнение выразил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social, передает Day.Az.
"Республиканцам стоит включить Иран в законопроект о санкциях против России", - написал он.
Ранее мы писали, что Иран адаптировался к системам обороны США.
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