https://news.day.az/society/1848981.html Какой будет температура воды на пляжах Абшерона? - ПРОГНОЗ Обнародован прогноз погоды на пляжах Абшерона на 20 июля. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра ожидается умеренный северо-западный ветер, временами с усилением. Температура морской воды составит: На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24 градусов.
На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24 градусов.
Какой будет температура воды на пляжах Абшерона? - ПРОГНОЗ
Обнародован прогноз погоды на пляжах Абшерона на 20 июля.
Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра ожидается умеренный северо-западный ветер, временами с усилением.
Температура морской воды составит:
На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24 градусов.
На южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 24-25 градусов тепла.
Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az
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