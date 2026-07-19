https://news.day.az/society/1848981.html

Какой будет температура воды на пляжах Абшерона? - ПРОГНОЗ

Обнародован прогноз погоды на пляжах Абшерона на 20 июля. Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра ожидается умеренный северо-западный ветер, временами с усилением. Температура морской воды составит: На северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24 градусов.