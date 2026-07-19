Автоконцерны ФРГ перенесли производство популярных моделей в другие страны - ВИДЕО

Как влияют антироссийские санкции на немецкий автопром, наглядно показали действия крупнейших концернов Германии. Они перенесли производство самых продаваемых моделей в другие страны, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Показательно, в какие. Например, Volkswagen сборку своего микроавтобуса Transporter перевез из Ганновера на Турцию. Volkswagen Passatтеперь собирают не в Эмдене, а в Чехии. Свои Q3 Audi перенесла в Венгрию, туда же Mercedes отправил сборку всего своего А-класса.

Более премиальные внедорожники Volkswagen Touareg, Porsche Cayenne и Audi Q7/Q8 из немецких заводов переехали в Словакию. Объединяет все эти страны и отличает их от Германии то, что они продолжают так или иначе импортировать российские газ и нефть, тем самым обеспечивая приемлемые затраты на производство, пока Германия теряет рабочие места и рушит собственную экономику.