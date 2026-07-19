https://news.day.az/politics/1849031.html Азербайджан и Германия: новый стратегический расчёт в меняющейся европейской геоэкономике На фоне глубоких изменений в европейской энергетике, логистике и промышленной политике отношения Азербайджана и Германии постепенно выходят за рамки традиционной модели "нефть в обмен на технологии".

Азербайджан и Германия: новый стратегический расчёт в меняющейся европейской геоэкономике

Политика, 19 июля 2026 21:38 (UTC +04:00) 6 283
Азербайджан и Германия: новый стратегический расчёт в меняющейся европейской геоэкономике

Автор: Ляман Зейналова, Trend

На фоне глубоких изменений в европейской энергетике, логистике и промышленной политике отношения Азербайджана и Германии постепенно выходят за рамки традиционной модели "нефть в обмен на технологии". С одной стороны, Германия остаётся одним из крупнейших европейских потребителей азербайджанских энергоресурсов, а с другой - усиливается ее интерес к Азербайджану как к транзитному узлу Среднего коридора, партнёру по "зелёной" энергетике и важному звену стратегии ЕС на Южном Кавказе. Совокупность экономических показателей, энергетических контрактов, транспортных инициатив и политических контактов свидетельствует о переходе двусторонних отношений в более комплексную и стратегическую фазу.

Торговля: устойчивый фундамент и курс на диверсификацию

В 2025 году объём торговли между Азербайджаном и Германией составил около 1,7 млрд евро, а за первые шесть месяцев 2026 года товарооборот достиг почти 573 млн долларов. Эти цифры подтверждают устойчивость экономических связей, однако структура торговли остаётся асимметричной.

Основу немецкого импорта из Азербайджана по-прежнему составляет нефть. Германия входит в десятку крупнейших покупателей азербайджанской нефти: только по последним данным было импортировано 360,3 тыс. тонн на сумму около 210,9 млн долларов. Азербайджан же закупает в Германии преимущественно машины, оборудование, электронику и автомобили.

Такое распределение отражает традиционную модель отношений между сырьевым экспортёром и индустриальной экономикой. Однако политическое руководство обеих стран уже открыто говорит о необходимости её изменения. Заявление Президента Ильхама Алиева во время визита Президента Германии Франка‑Вальтера Штайнмайера в 2025 году о необходимости диверсификации товарооборота, особенно в сфере возобновляемой энергетики, фактически обозначает новую повестку двустороннего сотрудничества.

"Мы считаем, что в предстоящие годы нам следует предпринять более активные шаги по диверсификации нашего товарооборота. Особенно в сфере возобновляемой энергии, где немецкие компании обладают огромным опытом, и у Азербайджана также есть очень большая программа и планы", - сказал Президент Ильхам Алиев, выступая с заявлением для прессы с Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 2 апреля 2025 года в Баку.

Объём прямых иностранных инвестиций из Германии в Азербайджан в 2025 году составил 26,3 млн долларов. Тем не менее потенциал инвестиционного взаимодействия пока реализован далеко не полностью, а главным резервом роста остаются инфраструктурные, энергетические и технологические проекты.

Энергетика: от нефти к долгосрочному газовому партнёрству

Ключевым качественным изменением стало начало прямых поставок азербайджанского газа в Германию с января 2026 года. Через Италию и систему Южного газового коридора государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR начала снабжать немецкие компании азербайджанским газом, а общий объём контрактов составляет около 2 млрд кубометров в год.

Особенность этих соглашений заключается в том, что они построены не только на физической поставке газа, но и на механизме своп‑операций с европейскими импортёрами, прежде всего итальянскими. Поскольку около 90% азербайджанского газа, поступающего в ЕС, принимает Италия, немецкие компании получают доступ к ресурсу через европейскую газовую инфраструктуру. Это демонстрирует высокую степень интеграции Азербайджана в энергетическую систему Европы.

Долгосрочный характер контрактов - примерно на десять лет - имеет особое значение. После энергетического кризиса последних лет Германия стремится снизить зависимость от ограниченного числа поставщиков и диверсифицировать источники газа. Для Азербайджана это означает превращение из регионального экспортёра в один из элементов европейской энергетической безопасности.

Показательно и углубление сотрудничества между SOCAR и немецкой Uniper. Подписанная Программа сотрудничества на 2025-2026 годы свидетельствует о том, что взаимодействие приобретает институциональный характер.

В более широком контексте эти процессы напрямую связаны с политикой ЕС. Сегодня половина газового экспорта Азербайджана направляется в государства‑члены Евросоюза, а азербайджанский газ получают уже десять стран ЕС. Южный газовый коридор становится не просто энергетическим проектом, а инструментом укрепления стратегического партнёрства между Баку и Брюсселем.

"Зелёная" энергетика: новая точка роста

Параллельно с газовым сотрудничеством формируется и новое направление - экспорт "зелёной" электроэнергии. Поддержка Германо-Азербайджанской торговой палатой (AHK Azerbaijan) проекта прокладки высоковольтного кабеля через Чёрное море и участие Siemens Energy в сотрудничестве с Green Corridor Alliance JV показывают, что Германия заинтересована не только в углеводородах, но и в будущих поставках возобновляемой энергии из Азербайджана.

Это особенно важно с учётом европейской климатической политики. Для Германии участие в подобных проектах означает возможность диверсифицировать источники "зелёной" электроэнергии, а для Азербайджана - шанс превратить свой растущий потенциал в сфере ветровой и солнечной генерации в экспортный продукт.

Средний коридор: экономическая и геополитическая логика

 

Если энергетика обеспечивает Азербайджану стратегическое значение для Европы сегодня, то Средний коридор может определить его роль в европейско‑азиатской торговле завтра.

Интерес Германии к этому маршруту становится всё более конкретным. Международная логистическая группа Rhenus Logistics с головным офисом в Германии разрабатывает собственное программное обеспечение для управления терминалами и перевалочными операциями в рамках коридора, что говорит о переходе от политических деклараций к практическому участию немецкого бизнеса.

Заявление президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о выделении до 200 млн евро грантов в рамках Global Gateway с потенциальным привлечением до 2 млрд евро инвестиций показывает, что ЕС рассматривает транспортную связность Южного Кавказа как часть своей долгосрочной стратегии. Возможные проекты - развитие Бакинского порта и железнодорожного сообщения через Нахчыван - напрямую усиливают значение Азербайджана как транзитного узла.

Важен и комментарий Франка‑Вальтера Штайнмайера о том, что Средний коридор представляет интерес для экономики Германии в условиях ограниченности существующих транспортных маршрутов. По сути, речь идёт о поиске альтернативных путей доступа к рынкам Центральной Азии, Китая и Юго‑Западной Азии на фоне глобальной геоэкономической конкуренции.

"Мы оба заинтересованы в экономических и торговых связях не только с Центральной Азией, но и с Дальним Востоком, Юго-Западной Азией, а также с Китаем. В то же время нам хорошо известно, насколько ограничены действующие транспортные пути, и их возможности. В этом плане Средний коридор - интересная перспектива и для экономики Германии. По мере того, как Южный Кавказ с политической точки зрения будет развиваться более стабильно, как это было в последнее время, данная перспектива станет еще более привлекательной", - сказал Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, выступая с заявлением для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 2 апреля 2025 года в Баку.

Транспортная дипломатия и институционализация сотрудничества

Председательство Азербайджана на саммите Международного транспортного форума в Лейпциге в мае 2026 года стало важным элементом этой стратегии. Продвижение тем "зелёного" транспорта, цифровой логистики и устойчивости позволило Баку позиционировать себя не только как транзитную территорию, но и как участника формирования новых транспортных стандартов.

Подписанный меморандум о взаимном признании сертификатов моряков и обсуждение расширения сотрудничества в автомобильных и воздушных перевозках демонстрируют постепенную институционализацию транспортного взаимодействия между Азербайджаном и Германией.

Политический контекст: Азербайджан как ключевой партнёр ЕС на Южном Кавказе

Экономическая динамика сопровождается заметной активизацией политических контактов. С начала года Баку посетили председатель Европейского совета Антониу Кошта, глава европейской дипломатии Кая Каллас, Президент Словакии Петер Пеллегрини, а также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Заявление Президента Ильхама Алиева о беспрецедентной динамике отношений с Европейской комиссией отражает более широкий тренд: ЕС всё активнее рассматривает Азербайджан как основного партнёра на Южном Кавказе. На страны ЕС приходится более 40% внешнеторгового оборота Азербайджана, а около 70% торговли Евросоюза с Южным Кавказом связано именно с Азербайджаном.

Рост стратегического значения региона, о котором говорила Урсула фон дер Ляйен, усиливает и роль Германии как одного из ключевых европейских участников взаимодействия с Баку.

А открытие "Дома Азербайджана" в Штутгарте и воскресной азербайджанской школы имеет более широкий смысл, чем просто культурная инициатива. Формирование устойчивых гуманитарных и общественных связей создаёт долгосрочную социальную основу для экономического и политического партнёрства.

Современные азербайджано‑германские отношения переживают этап качественной трансформации. Нефть остаётся важнейшим элементом торговли, но всё более заметную роль начинают играть газовые контракты, проекты в сфере возобновляемой энергетики, транспортная связность и цифровая логистика.

Для Германии Азербайджан становится одновременно источником диверсифицированных энергоресурсов, участником европейской "зелёной" повестки и ключевым звеном Среднего коридора. Для Азербайджана Германия - это не только рынок сбыта, но и потенциальный инвестор, технологический партнёр и проводник в более широкие европейские инфраструктурные проекты.

Главный вывод заключается в том, что сотрудничество двух стран постепенно переходит от преимущественно сырьевой модели к многоуровневому стратегическому партнёрству, в котором энергетика, транспорт, цифровая инфраструктура и "зелёные" технологии взаимно усиливают друг друга. Именно эта взаимосвязанность и формирует новую архитектуру азербайджано‑германских отношений в европейском контексте.

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#АЗЕРБАЙДЖАН #ГЕРМАНИЯ
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В метро готовят запуск новых путей - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 12:14 (UTC+04), Общество 850
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