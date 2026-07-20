Сегодня определятся потенциальные соперники "Сабаха", "Карабаха", "Нефтчи" и "Зиря"

Сегодня станут известны потенциальные соперники азербайджанских футбольных клубов в третьем квалификационном раунде еврокубков.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, первой пройдет жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Церемония начнется в 14:00 по бакинскому времени.

"Сабах" будет находиться в корзине несеяных. Во втором квалификационном раунде бакинская команда встретится с финским "КуПС".

Потенциальные соперники "Сабаха":

победитель пары "Ларн" (Северная Ирландия) - "Црвена Звезда" (Сербия);

победитель пары "Тун" (Швейцария) - "Динамо" Загреб (Хорватия);

победитель пары "Иберия" (Грузия) - "Слован" (Словакия);

победитель пары "Орхус" (Дания) - "Лех" (Польша);

победитель пары "Эгнатия" (Албания) - "Целе" (Словения);

победитель пары "Омония" (Кипр) - "Кайрат" (Казахстан).

Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы начнется в 15:00 по бакинскому времени.

"Карабах" будет находиться в корзине сеяных. Во втором квалификационном раунде агдамский клуб сыграет с болгарским ЦСКА София.

Потенциальные соперники "Карабаха":

победитель пары "Шериф" (Молдова) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль);

проигравший пары "Штурм" (Австрия) - "Хартс" (Шотландия);

проигравший пары "Фенербахче" (Турция) - "Гурник" (Польша).

В Лиге конференций потенциальных соперников узнают "Нефтчи" и "Зиря". Обе команды будут находиться в корзине несеяных.

Во втором квалификационном раунде "Нефтчи" встретится с минским "Динамо", а "Зиря" сыграет с эстонским "Пайде".

Потенциальные соперники "Нефтчи":

победитель пары "Железничар" (Сербия) - "Брага" (Португалия);

победитель пары "Пакш" (Венгрия) - "Панатинаикос" (Греция);

победитель пары "Лугано" (Швейцария) - "Дукаджини" (Косово);

победитель пары АЕК Ларнака (Кипр) - "Бейтар" (Израиль).

Потенциальные соперники "Зиря":

победитель пары "Браво" (Словения) - "Шкендия" (Северная Македония);

победитель пары "Санта-Колома" (Андорра) - "Рапид" (Австрия);

победитель пары "Ракув" (Польша) - "Валлетта" (Мальта);

победитель пары "Риека" (Хорватия) - "Дерри Сити" (Ирландия);

победитель пары "Полесье" (Украина) - "Копенгаген" (Дания).

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 4-5 и 11 августа. Встречи Лиги Европы и Лиги конференций пройдут 6 и 13 августа.