Сегодня определятся потенциальные соперники "Сабаха", "Карабаха", "Нефтчи" и "Зиря"
Сегодня станут известны потенциальные соперники азербайджанских футбольных клубов в третьем квалификационном раунде еврокубков.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, первой пройдет жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Церемония начнется в 14:00 по бакинскому времени.
"Сабах" будет находиться в корзине несеяных. Во втором квалификационном раунде бакинская команда встретится с финским "КуПС".
Потенциальные соперники "Сабаха":
победитель пары "Ларн" (Северная Ирландия) - "Црвена Звезда" (Сербия);
победитель пары "Тун" (Швейцария) - "Динамо" Загреб (Хорватия);
победитель пары "Иберия" (Грузия) - "Слован" (Словакия);
победитель пары "Орхус" (Дания) - "Лех" (Польша);
победитель пары "Эгнатия" (Албания) - "Целе" (Словения);
победитель пары "Омония" (Кипр) - "Кайрат" (Казахстан).
Жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы начнется в 15:00 по бакинскому времени.
"Карабах" будет находиться в корзине сеяных. Во втором квалификационном раунде агдамский клуб сыграет с болгарским ЦСКА София.
Потенциальные соперники "Карабаха":
победитель пары "Шериф" (Молдова) - "Маккаби" Тель-Авив (Израиль);
проигравший пары "Штурм" (Австрия) - "Хартс" (Шотландия);
проигравший пары "Фенербахче" (Турция) - "Гурник" (Польша).
В Лиге конференций потенциальных соперников узнают "Нефтчи" и "Зиря". Обе команды будут находиться в корзине несеяных.
Во втором квалификационном раунде "Нефтчи" встретится с минским "Динамо", а "Зиря" сыграет с эстонским "Пайде".
Потенциальные соперники "Нефтчи":
победитель пары "Железничар" (Сербия) - "Брага" (Португалия);
победитель пары "Пакш" (Венгрия) - "Панатинаикос" (Греция);
победитель пары "Лугано" (Швейцария) - "Дукаджини" (Косово);
победитель пары АЕК Ларнака (Кипр) - "Бейтар" (Израиль).
Потенциальные соперники "Зиря":
победитель пары "Браво" (Словения) - "Шкендия" (Северная Македония);
победитель пары "Санта-Колома" (Андорра) - "Рапид" (Австрия);
победитель пары "Ракув" (Польша) - "Валлетта" (Мальта);
победитель пары "Риека" (Хорватия) - "Дерри Сити" (Ирландия);
победитель пары "Полесье" (Украина) - "Копенгаген" (Дания).
Матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 4-5 и 11 августа. Встречи Лиги Европы и Лиги конференций пройдут 6 и 13 августа.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре