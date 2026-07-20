Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 21-24° тепла, днем - 29-34° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью - 70-80%, днем - 45-55%.

В большинстве районов Азербайджана также прогнозируется преимущественно сухая погода. Однако в отдельных горных и предгорных районах временами ожидаются дожди. Местами возможны кратковременные ливни, грозы и град. В некоторых горных районах ночью и утром вероятен туман.

Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха в регионах ночью составит 22-26° тепла, днем - 34-39° тепла, в горах ночью - 13-18° тепла, днем - 24-29° тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az