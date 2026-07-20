Азербайджан и Пакистан обсудили сотрудничество между органами юстиции - ФОТО

Министр юстиции Фарид Ахмедов встретился с делегацией во главе с государственным министром по вопросам права и юстиции Пакистана Акилом Маликом.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве юстиции Азербайджана.

Согласно информации, на встрече было подчеркнуто, что азербайджано-пакистанские связи поднялись до уровня стратегического партнерства, и отмечена важная роль, которую играют взаимные визиты и встречи на высоком уровне в дальнейшем укреплении двусторонних отношений.

Было отмечено, что в рамках исполнения Меморандума о сотрудничестве и Программы сотрудничества, направленных на развитие взаимодействия между органами юстиции, реализован ряд совместных мероприятий и меры в этом направлении продолжаются.

В данном контексте была подчеркнута значимость тренинга, который пройдет в Баку, для расширения обмена опытом и знаниями между органами юстиции двух стран, а также дальнейшего развития профессиональных связей.

Пакистанской стороне также была выражена благодарность за высокий уровень организации тренинга, прошедшего в Исламабаде в мае, и сообщено, что в октябре нынешнего года в Исламабаде планируется проведение еще одного тренинга.

Была выражена уверенность в том, что совместные тренинги и другие мероприятия внесут вклад в дальнейшее расширение сотрудничества между органами юстиции двух стран.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Отметим, что Акил Малик находится с визитом в нашей стране с целью участия в тренинге для судей, работников юстиции и судебных органов из Азербайджана, которое пройдет в Баку.