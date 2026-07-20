Азербайджан заверил Иран в отсутствии военных баз США и Израиля - советник Хаменеи

Главный высший советник верховного лидера Ирана, генерал Яхья Рахим Сафави заявил, что после инцидента с беспилотником между Тегераном, Баку и Анкарой состоялись координационные переговоры.

Как сообщает Day.Az, по его словам, турецкая сторона сама инициировала контакт, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

"Мы прямо заявили, что ни Турция, ни Азербайджан не являются нашими целями. Однако с их территории не должны осуществляться атаки против Ирана", - сказал Сафави.

Он отметил, что Турция заверила Иран в том, что авиабаза Инджирлик не будет использоваться для проведения операций против Ирана.

По словам генерала, азербайджанская сторона, в свою очередь, подчеркнула, что на территории страны отсутствуют какие-либо военные базы США или Израиля.

Сафави также заявил, что произошедшее, по его мнению, носило провокационный характер.

"Было очевидно, что речь шла о провокации. Сразу после этого я распорядился провести расследование внутри Ирана и обратился в Министерство иностранных дел с просьбой довести эту информацию до обеих сторон", - добавил он.