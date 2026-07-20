https://news.day.az/politics/1849188.html Азербайджан и Германия расширяют сотрудничество за пределами энергетики - Euronews Отношения между Азербайджаном и Германией постепенно выходят за рамки энергетического сотрудничества: на фоне стремления Европы диверсифицировать цепочки поставок и снизить зависимость от России страны все активнее развивают взаимодействие в промышленности, логистике и транспортной сфере.

Азербайджан и Германия расширяют сотрудничество за пределами энергетики - Euronews

Политика, 20 июля 2026 17:15 (UTC +04:00) 827
Азербайджан и Германия расширяют сотрудничество за пределами энергетики

Отношения между Азербайджаном и Германией постепенно выходят за рамки энергетического сотрудничества: на фоне стремления Европы диверсифицировать цепочки поставок и снизить зависимость от России страны все активнее развивают взаимодействие в промышленности, логистике и транспортной сфере.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в материале Euronews.

По словам директора аналитического центра CASPIA Орхана Йолчуева, Азербайджан постепенно перестает восприниматься Германией исключительно как поставщик энергоресурсов.

"Азербайджан постепенно перестает восприниматься Германией исключительно как поставщик энергоресурсов и все больше становится частью новой евразийской промышленной и логистической архитектуры", - отметил эксперт.

Он сообщил, что в 2025 году объем двусторонней торговли между Азербайджаном и Германией достиг около 1,7 млрд евро. Основную часть немецкого экспорта составили промышленное оборудование, машины и транспортные системы. Сегодня в Азербайджане работают более 250 немецких компаний, представляющих сферы промышленности, строительства, логистики и энергетики.

По оценке Йолчуева, ускорению сотрудничества способствовало начало прямых поставок азербайджанского газа в Германию и Австрию в начале 2026 года. Этот шаг стал частью общеевропейской стратегии по сокращению зависимости от российских энергоресурсов после начала полномасштабной войны России против Украины.

Эксперт считает, что главные изменения отражаются не столько в статистике торговли, сколько в самом характере отношений.

По его словам, сотрудничество между Баку и Берлином постепенно переходит на новый уровень промышленной кооперации. Германия заинтересована в новых экспортных рынках и более устойчивых цепочках поставок, тогда как Азербайджан способен стать площадкой для реализации совместных проектов в машиностроении, транспортной инфраструктуре, возобновляемой энергетике и высокотехнологичном производстве.

Особую роль в этом процессе играет Средний коридор, соединяющий Китай и Центральную Азию с Европой через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию.

После начала войны в Украине значение этого маршрута заметно возросло, поскольку европейские компании ищут альтернативные логистические пути, менее подверженные геополитическим рискам. Благодаря своему географическому положению Азербайджан становится одним из ключевых транспортных узлов этого коридора.

Йолчуев подчеркнул, что экономическая эффективность маршрута определяется не столько объемами перевозок, сколько долей продукции с высокой добавленной стоимостью - автомобильных компонентов, промышленного оборудования, электроники, электротехнической и химической продукции. По его словам, расширение Бакинского международного морского торгового порта и развитие Свободной экономической зоны Алят создают дополнительные возможности для привлечения инвестиций в промышленность и логистику.

Несмотря на расширение сотрудничества, энергетика продолжает играть ключевую роль в отношениях двух стран. С начала 2026 года Азербайджан осуществляет прямые поставки природного газа в Германию и Австрию, укрепляя позиции надежного энергетического партнера Европы.

Научный сотрудник Института исследований Европы и Америки Фарид Шукюрлю отметил, что начало войны в Украине стало поворотным моментом в азербайджано-германских экономических отношениях.

По его словам, если раньше сотрудничество было сосредоточено главным образом в сферах машиностроения, автомобилестроения и фармацевтики, то сегодня оно приобрело значительно более широкий и стратегический характер.

Эксперт сообщил, что всего за пять месяцев после начала поставок азербайджанской нефти в Германию республика экспортировала 360,3 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов на сумму около 210,9 млн долларов (примерно 196 млн евро).

По его мнению, в перспективе Азербайджан также может стать важным транзитным маршрутом для поставок казахстанской нефти и туркменского газа в Германию и другие европейские страны.

Как отмечает Euronews, изменение политики Германии является частью более широкой стратегии Европейского союза по развитию сотрудничества со странами Южного Кавказа и Центральной Азии. Этот курс направлен как на диверсификацию энергетических поставок, так и на развитие новых транспортных маршрутов и поддержку региональной стабильности.

В издании напоминают, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что партнерство с Азербайджаном имеет большое значение для Европейского союза и продолжает динамично развиваться.

В последние месяцы Баку также посетили председатель Европейского совета Антониу Кошта, верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Словакии Петер Пеллегрини, проведя переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Таким образом, подчеркивает Euronews, Азербайджан укрепляет свои позиции не только как надежный поставщик энергоресурсов, но и как один из ключевых промышленных, транспортных и логистических партнеров Европы.

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