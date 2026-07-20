Подарок от CineMastercard ко Дню национальной прессы Азербайджана

В честь Дня национальной прессы, который ежегодно отмечается в Азербайджане 22 июля, сеть кинотеатров премиум-класса CineMastercard подготовила специальную акцию для представителей средств массовой информации, говорится в сообщении пресс-службы CineMastercard, передает Day.Az.

В знак уважения к труду журналистов и их вкладу в развитие общества каждый представитель СМИ сможет получить бесплатный билет на любой фильм, демонстрирующийся в кинотеатрах сети.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо:

обратиться в кассу кинотеатра;

предъявить действующее служебное удостоверение;

заполнить регистрационный бланк;

выбрать понравившийся фильм.

Журналистика играет важную роль в жизни общества, помогая людям своевременно узнавать о значимых событиях, достижениях, культурной жизни и актуальных вопросах как в стране, так и за её пределами. Именно благодаря профессионализму представителей СМИ общество получает достоверную и оперативную информацию.

Сеть кинотеатров CineMastercard искренне поздравляет всех работников медиа с профессиональным праздником, желает новых творческих успехов, интересных проектов, неиссякаемого вдохновения, благополучия и крепкого здоровья.