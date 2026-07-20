В Шуше прошли Дни поэзии Вагифа: интерактивные вечера, первая библиотека под открытым небом и праздничный концерт - ФОТО

В культурной столице Азербайджана - Шуше - завершились Дни поэзии Вагифа, организованные совместно Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры Азербайджана. В эти три дня город вновь стал центром литературной и музыкальной жизни страны, объединив поэтов, актеров, музыкантов и поклонников искусства, говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает Day.Az.

В рамках Дней поэзии Вагифа был представлен ряд интересных мероприятий, о которых ранее сообщал Trend. Насыщенная программа включила в себя и ряд других значимых мероприятий.

Одним из самых ярких событий программы стал интерактивный поэтический вечер "Шушинские ночи" (Şuşa gecələri - interaktiv poeziya saatı). Открывая мероприятие, секретарь Союза писателей Азербайджана, писатель Ильгар Фахми отметил особую роль Дней поэзии Вагифа в сохранении и развитии национального литературного наследия.

Вечер продолжился под модераторством председателя поэтической секции Союза писателей Азербайджана Ибрагима Ильяслы и главы Молодежного совета организации, писателя Фарида Гусейна. Свои произведения прочли известные азербайджанские поэты Салим Бабуллаоглу, Расмия Сабир, Мухаммед Туран, Интигам Яшар, Нарингюль Надир, Герай Гёйюрд, Мустафа Расимоглу, Эльшад Аршадоглу, Хафиз Гаджихалил, Надир Ялчын, Гюлямайл Мурад, Хатира Фараджли и другие. Прозвучали также классические произведения азербайджанской поэзии в исполнении чтецов. Музыкальное сопровождение на таре - Саxават Мамедов.

Особое место в программе заняло участие творческого коллектива Азербайджанского государственного академического музыкального театра. Артисты представили интерактивный спектакль "Смех слова - Шушинские истории" (Sözün gülüşü - Şuşa hekayələri), поставленный по мотивам произведений выдающегося драматурга Абдуррагим бека Хагвердиева - "Mütrüb dəftəri", "Diş ağrısı", "Qiraət", "Bomba" и "Yeyərsən qaz ətini, görərsən ləzzətini". Постановка режиссера, заслуженного артиста Логмана Керимова, вызвала большой интерес как у жителей, так и у многочисленных гостей города, заслужив продолжительные аплодисменты.

В спектакле, музыкальным руководителем которого выступил Мухаммед Мамедов, приняли участие заслуженные артисты Азизага Азизов и Играр Саламов, а также актеры Гюльджахан Саламова, Гусейн Алили, Алимамед Новрузов, Рауф Бабаев, Юлия Гейдарова, Тюркель Тарикпейма, Руслан Мурсалов, Эльмеддин Дадашов, Фарид Рзаев и Нигяр Рустамова.

Еще одним значимым событием стало открытие в центре города первого книжного пространства под открытым небом - "Книжной остановки" (Kitab dayanacağı), созданной при партнерстве министерства культуры, Управления Государственного заповедника города Шуша, компаний Azercell и Aztelekom.

Проект направлен на популяризацию богатой литературной среды города Шуша и расширение возможностей для чтения. Новая библиотека будет работать круглосуточно, предоставляя жителям и гостям города свободный доступ к книгам.

В церемонии открытия приняли участие советник министра культуры Орхан Фикретоглу, исполнительный директор Управления Государственного заповедника города Шуша Турал Новрузов и директор департамента корпоративных коммуникаций компании Azercell Сона Аббасова.

Первым гостем "Книжной остановки" стал народный поэт Азербайджана Вахид Азиз. Во время творческой встречи, модератором которой выступил Фарид Гусейн, поэт рассказал о своем творческом пути, прочел стихи и ответил на вопросы участников.

Далее зрителям была представлена литературно-музыкальная композиция "Тоска слова - Приветствие Гейдарбабе" (Sözün həsrəti -Heydərbabaya salam), посвященная 120-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского поэта Мухаммедхусейна Шахрияра. Постановка, представленная у дома Хуршидбану Натаван, объединила художественное слово, музыку и театральное искусство.

Автором постановки выступил заслуженный артист Логман Керимов, режиссером - Эльнур Мамедов, музыкальное оформление подготовил Тарлан Аскерли.

В композиции приняли участие народный артист Сабир Мамедов, заслуженные артисты Кязым Гасангулиев, Назир Рустамов, Эльшан Рустамов, а также актеры Назрин Абдуллаева, Вусал Мамедов, Захра Салаева, Сюрахи Алимамедова и Эмин Севдималыев.

Музыкальные номера в исполнении ханенде Айшен Мехдиевой, заслуженного артиста Тогрула Асадуллаева (кяманча), Сахавата Мамедова (тар) и Джафара Гасанова (нагара) были тепло встречены зрителями и сопровождались продолжительными аплодисментами.

Финальным аккордом Дней поэзии Вагифа стал концерт "Триумф слова - Эхо Победы", состоявшийся перед домом Хуршидбану Натаван.

В концертной программе прозвучали произведения национальных классиков Рауфа Гаджиева, Джахангира Джахангирова, Васифа Адыгёзалова, Эльзы Ибрагимовой, Алекпера Тагиева, Огтая Кязыми и других выдающихся азербайджанских композиторов, а также народные песни. Перед зрителями выступили Государственный ансамбль танца Азербайджана, заслуженные артисты Рашад Ильясов, Бабек Нифталиев, Агшин Абдуллаев, солисты Айшен Мехтиева, Фахри Кязым-Ниджат, Гюнай Имамвердиева, Нурлана Абдуллаева, Ариф Мехмандост, Габиль Мамедов со своими учениками и победитель II Детского фестиваля искусств Мехти Нифталиев.

Концерт тепло встретили жители, вернувшиеся в родной город, а также многочисленные гости культурной столицы Азербайджана.

Завершившаяся программа вновь подтвердила, что Дни поэзии Вагифа остаются одним из самых значимых культурных событий страны, объединяя литературу, музыку, театр и национальные традиции в исторической атмосфере древнего города Шуша.