https://news.day.az/sport/1849240.html Тысячи болельщиков вышли на чемпионский парад сборной Испании - ФОТО В эти минуты в столице Испании Мадриде проходит чемпионский парад в честь победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на улицах города уже собрались тысячи болельщиков, а их число продолжает расти по мере продвижения автобуса с командой к финальной точке маршрута.
Тысячи болельщиков вышли на чемпионский парад сборной Испании - ФОТО
В эти минуты в столице Испании Мадриде проходит чемпионский парад в честь победы национальной сборной на чемпионате мира по футболу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, на улицах города уже собрались тысячи болельщиков, а их число продолжает расти по мере продвижения автобуса с командой к финальной точке маршрута.
"После официальных приемов стартует большой парад на открытом автобусе по самым известным улицам Мадрида, который завершится на улице Монтальбан рядом с дворцом Сибелес. Именно там пройдет главная часть праздника - представление футболистов, музыкальные выступления и другие сюрпризы", - говорится в заявлении сборной Испании.
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