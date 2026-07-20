https://news.day.az/sport/1849067.html Драка после финала ЧМ-2026: Месси остался в стороне - ВИДЕО После финального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины на поле произошла массовая потасовка. Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча завершилась победой испанской команды со счетом 1:0 в дополнительное время.
Драка после финала ЧМ-2026: Месси остался в стороне - ВИДЕО
После финального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины на поле произошла массовая потасовка.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча завершилась победой испанской команды со счетом 1:0 в дополнительное время.
После финального свистка футболисты Испании начали праздновать завоевание чемпионского титула. Вскоре между представителями двух команд возник конфликт.
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