Драка после финала ЧМ-2026: Месси остался в стороне - ВИДЕО

После финального матча чемпионата мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины на поле произошла массовая потасовка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, встреча завершилась победой испанской команды со счетом 1:0 в дополнительное время.

После финального свистка футболисты Испании начали праздновать завоевание чемпионского титула. Вскоре между представителями двух команд возник конфликт.