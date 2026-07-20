https://news.day.az/world/1849052.html США нанесли удары по военным объектам Ирана - ВИДЕО Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об успешном завершении девятой подряд вечерней серии ударов по Ирану. Как передает Day.Az со ссылкой на заявление командования, операция завершилась 19 июля в 22:00 по восточному времени США (ET).

США нанесли удары по военным объектам Ирана - ВИДЕО

В мире, 20 июля 2026 08:55 (UTC +04:00) 5 273
США нанесли удары по военным объектам Ирана

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об успешном завершении девятой подряд вечерней серии ударов по Ирану.

Как передает Day.Az со ссылкой на заявление командования, операция завершилась 19 июля в 22:00 по восточному времени США (ET).

В CENTCOM отметили, что американские силы нанесли удары по иранским военным командным пунктам, объектам противовоздушной обороны и берегового наблюдения, морской инфраструктуре, позициям запуска ракет и беспилотников, а также по сетям связи.

В командовании заявили, что целью операции было дальнейшее снижение возможностей Ирана атаковать коммерческие суда и гражданских моряков, проходящих через Ормузский пролив.

В CENTCOM подчеркнули, что США действуют по распоряжению верховного главнокомандующего и продолжают привлекать Иран к ответственности.

Также отмечается, что американские силы сохраняют высокий уровень боевой готовности и остаются полностью готовы к выполнению поставленных задач.

Komissiyasız kredit sifariş et!
Попробуй подписку Trend Premium за 1$
#ИРАН #США
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Наш канал в Telegram

Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре

Trend.Az Milli.Az Azernews.Az İdman.Biz DHA Press Turkic.World

Лента новостей

Tovuzda avtomobil piyadanı vuraraq öldürüb 09:55 (UTC+04), Azərbaycanca 0
Европейская промышленность выбирает Азербайджан - новый этап партнерства 09:50 (UTC+04), Экономика 323
Вид сверху на протестующих в центре Парижа - ВИДЕО 09:39 (UTC+04), В мире 239
Тегеран выдвинул Вашингтону условие по Ормузскому проливу 09:27 (UTC+04), В мире 284
Азизли и Сулейманов поборются за "золото" чемпионата мира по борьбе - ФОТО 09:14 (UTC+04), Спорт 306
Протестующие устроили погромы в Барселоне - ВИДЕО 09:01 (UTC+04), В мире 323
Названы первые признаки проблем с легкими 08:55 (UTC+04), Медицина 349
Названы способы продлить жизнь ноутбука 08:32 (UTC+04), Наука и технологии 360
Где в Баку продают самые доступные квартиры? - ЦЕНЫ - ВИДЕО 08:15 (UTC+04), Общество 432
Азербайджан и Италия расширяют стратегическое партнерство - ставка на технологии и промышленность 08:00 (UTC+04), Экономика 3 686
Прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье 07:37 (UTC+04), Общество
В Азербайджане часть колледжей закроют - Подробности - ВИДЕО 07:07 (UTC+04), Общество 528
Сокровищницы, ледники и 56 колонн: Забытые следы древнего Агсу - ФОТО - ВИДЕО 06:28 (UTC+04), Общество 468
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 05:15 (UTC+04), Общество
В Дубае резко упали продажи элитного жилья 04:22 (UTC+04), В мире 599
В Товузе человек погиб в результате поножовщины, подозреваемый задержан 03:10 (UTC+04), Общество 519
Гороскоп на 25 октября - для каждого знака зодиака 02:20 (UTC+04), Это интересно 727
Ибад Гусейнов вернулся в Азербайджан после задержания в Грузии 01:40 (UTC+04), Общество 618
Фестиваль оливок продолжился выступлениями известных артистов - ФОТО 01:33 (UTC+04), Общество 5 981
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры церемонии открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ВИДЕО 01:20 (UTC+04), Официальная хроника 7 743
Ян защитил пояс в легчайшем весе в бою с Двалишвили на UFC 333 - ОБНОВЛЕНО 00:59 (UTC+04), Спорт 541
Джанни Инфантино поблагодарил Президента Ильхама Алиева за поддержку чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 00:35 (UTC+04), Спорт 7 371
Джанни Инфантино вручил Президенту Ильхаму Алиеву памятные подарки - ФОТО 00:25 (UTC+04), Официальная хроника 7 313
Хроника Победы (25.10.2020): Интервью Президента Ильхама Алиева телеканалу Fox News - ФОТО - ВИДЕО 00:03 (UTC+04), Официальная хроника 646
Хроника Победы (25.10.2020): Президент Ильхам Алиев объявил об освобождении города Губадлы - ФОТО 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 555
Хроника Победы (25.10.2020): Губадлы освобожден! - ФОТО - ВИДЕО 00:01 (UTC+04), Политика 714
Фамиль Халилов оценил старт сборной Азербайджана на чемпионате мира U-15 24 октября 23:31 (UTC+04), Спорт 548
Американские читатели познакомятся с поэзией Нигяр Гасанзаде 24 октября 23:01 (UTC+04), Культура 578
Баку принимает футбольный мир: грамотная инвестиция в имидж Азербайджана - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 24 октября 22:30 (UTC+04), Политика 5 376
В Баку почтили память народного писателя Ильяса Эфендиева - ФОТО 24 октября 22:00 (UTC+04), Культура 625
Сборная Азербайджана одержала разгромную победу в первом матче чемпионата мира U-15 24 октября 21:25 (UTC+04), Спорт 2 782
В Баку состоялось открытие Фестиваля оливок - ФОТО 24 октября 21:02 (UTC+04), Общество 2 679
Вопрос хиджаба в школах Азербайджана связан с единой формой, а не с религиозными ограничениями - главред Azernews 24 октября 20:49 (UTC+04), Общество 725
Появились кадры из морга после смертельной драки в Баку - ФОТО 24 октября 20:24 (UTC+04), Общество 943
Мы высоко оцениваем доверие, оказанное FIFA Азербайджану - Самир Шарифов 24 октября 20:11 (UTC+04), Спорт 613
В Баку задержаны подозреваемые в убийстве во время массовой драки - ДЕТАЛИ 24 октября 20:07 (UTC+04), Общество 918
В Баку состоялась церемония открытия чемпионата мира и фестиваля по футболу среди юношей до 15 лет - ФОТО 24 октября 19:45 (UTC+04), Спорт 3 140
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева наблюдали церемонию открытия чемпионата мира и фестиваля FIFA U-15 - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 19:27 (UTC+04), Официальная хроника 15 061
ЕС восемь лет не может остановить перевод часов 24 октября 19:17 (UTC+04), Это интересно 788
Воспитанник "Карабаха" из Германии хочет вернуться в сборную Азербайджана 24 октября 19:00 (UTC+04), Спорт 731
Türkiyənin Mardin vilayətində ağır yol qəzası: 6 nəfər ölüb 24 октября 18:51 (UTC+04), Azərbaycanca 835
Продолжается второй день Фестиваля оливок в Баку - ФОТО 24 октября 18:49 (UTC+04), Общество 3 737
Канцлер Германии признал наличие проблем в экономике ФРГ 24 октября 18:40 (UTC+04), В мире 856
"Испанская симфония" азербайджанского виртуоза прозвучала в Польше - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 18:29 (UTC+04), Культура 687
Джанни Инфантино поблагодарил Азербайджан 24 октября 18:15 (UTC+04), Спорт 3 998
Türkiyənin Zəfər Partiyası Azərbaycana qarşı aparılan kampaniyadan narazıdır - Müşavir - FOTO 24 октября 18:02 (UTC+04), Azərbaycanca 871
Афинский манифест Рубио: Запад на историческом перепутье 24 октября 18:00 (UTC+04), В мире 4 943
Два учебных самолета столкнулись на Филиппинах - ВИДЕО 24 октября 17:49 (UTC+04), В мире 909
Azərbaycanda istehsal olunan 71 dərman - SİYAHI 24 октября 17:45 (UTC+04), Azərbaycanca 1 090
В Армении задержали оппозиционного кандидата в мэры 24 октября 17:41 (UTC+04), В мире 824
ФИФА объявила, где бесплатно смотреть все матчи чемпионата мира в Баку 24 октября 17:36 (UTC+04), Спорт 740
Во Франции полиция применила слезоточивый газ для разгона протеста 24 октября 17:25 (UTC+04), В мире 802
Азербайджанская палитра в сердце Парижа - ФОТО 24 октября 17:13 (UTC+04), Культура 687
Авиакомпании стали активнее зарабатывать на богачах 24 октября 17:01 (UTC+04), Туризм 653
Gəncədə 49 yaşlı kişi bıçaqlandı 24 октября 16:58 (UTC+04), Azərbaycanca 819
Найдена незаметная причина сбоев компьютера 24 октября 16:46 (UTC+04), Наука и технологии 636
Ermənilər Azərbaycanla sərhəddə qanunsuz ağac kəsir 24 октября 16:35 (UTC+04), Azərbaycanca 890
В азербайджано-индийских отношениях открываются широкие возможности для сотрудничества - Азер Гараев 24 октября 16:32 (UTC+04), Политика 1 032
Bakıda hamı bu qətldən danışır - görüntülər yayıldı - VİDEO 24 октября 16:26 (UTC+04), Azərbaycanca 1 042
Во Франции вспыхнули новые протесты - ВИДЕО 24 октября 16:25 (UTC+04), В мире 850
Спектаклем "Хуршидбану Натаван" почтена память Ильяса Эфендиева - ФОТО 24 октября 16:12 (UTC+04), Культура 626
Армянские сепаратисты получили очередной пинок – на этот раз от Европы 24 октября 16:00 (UTC+04), Политика 8 482
Azərbaycanı Avropaya birləşdirəcək layihəyə 22 milyard avro tələb olunur 24 октября 15:46 (UTC+04), Azərbaycanca 838
В еще одной европейской стране начались протесты - ВИДЕО 24 октября 15:43 (UTC+04), В мире 939
Многоэтажка сложилась за секунды посреди оживленной улицы - ВИДЕО 24 октября 15:29 (UTC+04), В мире 998
Köməksiz qalan 7 aylıq körpə xilas olunub - VİDEO 24 октября 15:16 (UTC+04), Azərbaycanca 850
Первая сенсация и первый разгром: ЧМ U-15 в Баку начался с поражения Аргентины 24 октября 15:12 (UTC+04), Спорт 689
Bəzi pensiya alanları hansı dəyişikliklər gözləyir? 24 октября 15:06 (UTC+04), Azərbaycanca 874
Этим медработникам положены надбавки до 50% к зарплате 24 октября 14:59 (UTC+04), Общество 679
В Гяндже пройдет концерт в честь Победы в 44-дневной Отечественной войне 24 октября 14:44 (UTC+04), Культура 574
Azərbaycan yanacağı Ermənistanda qiymətləri 20–30 faiz azaldıb - Səfir 24 октября 14:38 (UTC+04), Azərbaycanca 837
В Китае нашли необычное существо без глаз 24 октября 14:29 (UTC+04), Это интересно 653
Avtobuslar gecikir, sərnişinlər əziyyət çəkir: Bəs səbəb nədir? - VİDEO 24 октября 14:18 (UTC+04), Azərbaycanca 809
Тайфун "Чампи" добрался до юго-запада Японии - ВИДЕО 24 октября 14:15 (UTC+04), В мире 828
Bu yolda gizlənən təhlükə avtomobillərə ziyan vurur - VİDEO 24 октября 14:04 (UTC+04), Azərbaycanca 832
А вы, месье, как не тужитесь, лишь в провокаторы годитесь 24 октября 14:00 (UTC+04), Политика 6 747
Qubadlının dirçəlişi Dövlət Proqramının mühüm hissəsidir - Kamaləddin Qafarov 24 октября 13:45 (UTC+04), Azərbaycanca 814
Завтра в Баку и районах пойдет дождь - ПРОГНОЗ 24 октября 13:39 (UTC+04), Общество 1 156
В Баку стартовал второй день Фестиваля оливок - ФОТО 24 октября 13:30 (UTC+04), Общество 6 397
Xəzərdə kütləvi balıq tələfatı - Azərbaycana təhlükə gözlənilir? 24 октября 13:26 (UTC+04), Azərbaycanca 827
Появятся ли станции метро в Хырдалане и Масазыре? 24 октября 13:18 (UTC+04), Общество 1 856
В Баку построят новое здание для одного из телеканалов - ВИДЕО 24 октября 13:12 (UTC+04), Общество 668
В Австрии пресечена провокация армянских реваншистов 24 октября 13:00 (UTC+04), Политика 6 071
В Баку задержали сына депутата в связи с массовой дракой 24 октября 12:58 (UTC+04), Общество 805
Xaricdə təhsil alan azərbaycanlılar bu qərardan xəbərdar olmalıdır 24 октября 12:57 (UTC+04), Azərbaycanca 861
Германия планирует закупить тысячи ракет большой дальности 24 октября 12:48 (UTC+04), В мире 867
Новая волна беспорядков во Франции будет мощнее предыдущей - ВИДЕО 24 октября 12:35 (UTC+04), В мире 866
Bu il Həcc ziyarətində bahalaşma qaçılmazdır - QMİ 24 октября 12:31 (UTC+04), Azərbaycanca 802
Азербайджан превратил свое географическое положение в инструмент международного влияния - колумбийское издание 24 октября 12:22 (UTC+04), Политика 1 125
Азербайджан осудил нападение на церковь в Иордании 24 октября 12:10 (UTC+04), Политика 924
Что хранит Музей истории таможни Азербайджана: от плетей XIX века до ковров карабахской школы - Репортаж - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 12:06 (UTC+04), Общество 619
OpenAI изменила подход к обучению ИИ 24 октября 11:59 (UTC+04), Наука и технологии 726
Полмиллиона человек на улицах - что показал бунт во Франции? - АНАЛИЗ от Baku Network 24 октября 11:45 (UTC+04), В мире 6 627
В Баку произошла массовая драка 24 октября 11:37 (UTC+04), Общество 858
Власти Кубы пообещали жесткий ответ США 24 октября 11:30 (UTC+04), В мире 1 058
Дорожная полиция обратилась к водителям 24 октября 11:16 (UTC+04), Общество 625
В мире стартовал необычный чемпионат по бегу на тренажерах - ВИДЕО 24 октября 11:05 (UTC+04), Спорт 1 607
Azərbaycanda ötən gün 50 şübhəli saxlanılıb 24 октября 11:00 (UTC+04), Azərbaycanca 865
Китайская компания намерена развивать морскую ветроэнергетику в Азербайджане 24 октября 10:52 (UTC+04), Экономика 908
Азербайджан подтвердил приверженность укреплению международной безопасности 24 октября 10:40 (UTC+04), Политика 870
Bəzi ərazilərə qar yağıb, dolu düşüb 24 октября 10:35 (UTC+04), Azərbaycanca 843
Азербайджанская нефть выросла в цене 24 октября 10:32 (UTC+04), Экономика 1 165
Предупреждение для водителей - 24 октября... 24 октября 10:26 (UTC+04), Общество 707
Раскрыт главный недостаток дешевых ноутбуков 24 октября 10:20 (UTC+04), Наука и технологии 618
Yol polisi əlverişsiz hava şəraiti ilə bağlı sürücülərə müraciət edib 24 октября 10:11 (UTC+04), Azərbaycanca 830
В Загатале задержали грабителя квартир - ВИДЕО 24 октября 10:09 (UTC+04), Общество 609
Актуальное расписание авиарейсов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 24 октября 10:02 (UTC+04), Туризм
Лазурный берег строгого режима - армянские преступники станут почетными гражданами Ниццы? 24 октября 10:00 (UTC+04), Политика 7 551
Главы МИД четырех стран призвали восстановить судоходство в Ормузе 24 октября 09:43 (UTC+04), В мире 919
В Баку стартует чемпионат мира FIFA U-15 24 октября 09:36 (UTC+04), Спорт 7 453
Человека впервые заразили вирусом, созданным ИИ 24 октября 09:33 (UTC+04), Это интересно 685
Трамп заявил о возможности новой военной операции против Ирана 24 октября 09:25 (UTC+04), В мире 7 292
В Загатале прошли сильный ливень и град - ВИДЕО 24 октября 09:21 (UTC+04), Общество 998
Bu gün Ümumdünya Poliomielitlə Mübarizə Günüdür 24 октября 09:19 (UTC+04), Azərbaycanca 847
Назван вероятный кандидат на роль переговорщика с Россией 24 октября 09:14 (UTC+04), В мире 940
Azərbaycanda bu məkanda əcnəbilərin sayı yerlilərdən 11 dəfə çoxdur 24 октября 09:03 (UTC+04), Azərbaycanca 928
Азербайджанский боец UFC выступит в необычной роли в Нью-Йорке 24 октября 09:00 (UTC+04), Спорт 1 050
В Баку закрыли известное кафе - ВИДЕО 24 октября 08:38 (UTC+04), Общество 1 009
КСИР заявил о подрыве двух нефтяных судов мине в Ормузском проливе 24 октября 08:21 (UTC+04), В мире 1 378
Конституционный тупик Армении - реваншисты мешают Пашиняну закрепить мир - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 24 октября 08:00 (UTC+04), Политика 6 046
Какой будет погода в Азербайджане сегодня? - ПРОГНОЗ 24 октября 07:31 (UTC+04), Общество
Месси назвал кульминационный момент своей карьеры 24 октября 06:26 (UTC+04), Спорт 1 434
Актуальное расписание поездов - ОНЛАЙН - ТАБЛО 24 октября 05:15 (UTC+04), Общество
Как страны мира переходили к цветному ТВ - ВИДЕО 24 октября 04:24 (UTC+04), Это интересно 709
В США планируют клонировать собак - Причина 24 октября 03:31 (UTC+04), В мире 1 085
В Японии набирают популярность свадебные фотосессии на фоне взрывов - ВИДЕО 24 октября 02:18 (UTC+04), Это интересно 841
Гороскоп на 24 октября - Новые возможности и вызовы! 24 октября 01:20 (UTC+04), Это интересно 932
В ООН рассказали о жертвах мин в Азербайджане 24 октября 01:10 (UTC+04), Политика 1 322
В ОАЭ закрывают пляжи из-за разлива нефти с морского танкера - ВИДЕО 24 октября 00:39 (UTC+04), В мире 1 131
Азербайджанский таэквондист завоевал "серебро" в Катаре 24 октября 00:18 (UTC+04), Спорт 2 210
Хроника Победы (24.10.2020): Президент Ильхам Алиев дал интервью французской газете "Фигаро" - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 00:02 (UTC+04), Официальная хроника 895
Хроника Победы (24.10.2020): Азербайджанская армия гонит противника по всему фронту - ФОТО - ВИДЕО 24 октября 00:01 (UTC+04), Политика 1 260
Британия призвала граждан запастись водой и продуктами на три дня 23 октября 23:43 (UTC+04), В мире 1 215
Команда Шахрияра Мамедьярова выиграла клубный Кубок Европы по шахматам 23 октября 23:21 (UTC+04), Спорт 804
Пентагон опубликовал седьмую часть архивных документов об НЛО 23 октября 23:05 (UTC+04), В мире 2 594
В Баку снова наступило лето: Соприкоснись с природой, изобрази её великолепие! 23 октября 22:53 (UTC+04), Культура 791
Уроки азербайджанской дипломатии: национальные интересы выше чужих ожиданий - ТЕМА ДНЯ от Акпера Гасанова 23 октября 22:40 (UTC+04), Политика 6 563
США предупредили о возможных протестах в Италии 23 октября 22:30 (UTC+04), В мире 1 137
Очередная трагедия с судном в Черном море: азербайджанцам пора сделать выводы 23 октября 22:20 (UTC+04), Политика 4 967
США оштрафовали Air France и KLM 23 октября 22:06 (UTC+04), В мире 2 716
Франция и Британия впервые отработали сценарий ядерного удара 23 октября 21:55 (UTC+04), В мире 1 123
Азербайджан получил председательство в Тюркском инвестиционном фонде 23 октября 21:45 (UTC+04), Экономика 1 135
За это можно получить штраф в 100 манатов 23 октября 21:41 (UTC+04), Общество 2 463
Развитие Азербайджана - пример для Лаоса - Тонглун Сисулит в интервью Михаилу Гусману - ВИДЕО 23 октября 21:30 (UTC+04), Политика 6 130
В Газахе загорелся грузовик - ВИДЕО 23 октября 21:18 (UTC+04), Общество 2 457
В США указали на уязвимость экономики Китая 23 октября 21:16 (UTC+04), В мире 1 144
В Азербайджане утвердили новые правила поддержки экспорта 23 октября 21:09 (UTC+04), Экономика 1 138
Бахчели с азербайджанским послом на фоне кампании против Баку в Анкаре - ВИДЕО 23 октября 21:05 (UTC+04), Политика 6 026
Сотни дзюдоистов в Азербайджане сдали экзамен на пояса - ФОТО 23 октября 21:00 (UTC+04), Спорт 738
В США обеспокоились влиянием Маска на национальную безопасность 23 октября 20:43 (UTC+04), В мире 1 178
Türk İnvestisiya Fondunun Rəhbərlər Şurasına sədrlik Azərbaycana həvalə olunub - FOTO 23 октября 20:43 (UTC+04), Azərbaycanca 1 142
Срок ареста Роберта Кочаряна продлили 23 октября 20:34 (UTC+04), В мире 3 102
Азербайджанская музыка в Анголе - ФОТО 23 октября 20:30 (UTC+04), Культура 2 543
В Баку стартовал фестиваль оливок - три дня гастрономических открытий, национальных традиций и концертов - ФОТО 23 октября 20:22 (UTC+04), Общество 6 259
Ученые оценили число жертв экстремальной жары в Европе 23 октября 20:15 (UTC+04), Это интересно 2 599
Qazaxda TIR yanıb 23 октября 20:10 (UTC+04), Azərbaycanca 1 194
В Баку предотвратили захват тротуара - ФОТО 23 октября 20:08 (UTC+04), Общество 1 104
Люксембург впервые в истории сыграет на чемпионате мира - и произойдет это в Баку 23 октября 20:00 (UTC+04), Спорт 865
Корсика устала от диктата Парижа - ОБЗОР 23 октября 19:45 (UTC+04), В мире 6 992
Баку и Исламабад обсудили развитие партнерства в области права - ФОТО 23 октября 19:31 (UTC+04), Политика 1 253
Румыния запросила у НАТО усиление ПВО 23 октября 19:18 (UTC+04), В мире 1 188
У самого дорогого iPhone нашли недостатки 23 октября 19:05 (UTC+04), Наука и технологии 808
Азербайджанцев спасли с атакованного судна у берегов Румынии - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 18:57 (UTC+04), Политика 6 289
Скандал с пожертвованиями для Газы в Турции 23 октября 18:53 (UTC+04), В мире 3 275
Азербайджан впервые примет Кубок мира по снежному поло 23 октября 18:49 (UTC+04), Спорт 2 730
Американские партии установили рекорд по расходам на предвыборную рекламу 23 октября 18:45 (UTC+04), В мире 1 137
В АзАСУ прошли обсуждения в рамках проекта «Baku Network» - ФОТО - ВИДЕО 23 октября 18:36 (UTC+04), Политика 6 528
Азербайджан принял участие в мероприятиях ко Дню ООН в Ашхабаде - ФОТО 23 октября 18:29 (UTC+04), Политика 1 159
4 rayonda ağackəsənlər təbiətə 40 min manat ziyan vurub 23 октября 18:29 (UTC+04), Azərbaycanca 1 102
Названы дата и повестка очередного заседания Милли Меджлиса 23 октября 18:20 (UTC+04), Политика 1 120
Молния ударила в самолет во время полета - ВИДЕО 23 октября 18:13 (UTC+04), В мире 3 320
Счетная палата выявила завышение расходов на дорожные работы 23 октября 18:06 (UTC+04), Экономика 1 195
Внесена ясность в вопрос возвращения Фелипе Сантоса в "Габалу" 23 октября 18:00 (UTC+04), Спорт 718
Азербайджан расширяет налоговые льготы для сферы технологий и инноваций 23 октября 17:49 (UTC+04), Экономика 3 175
В Эквадоре подтопило столицу - ВИДЕО 23 октября 17:37 (UTC+04), В мире 1 170
Турция-Азербайджан: звонок в Баку разрядил ситуацию, но вопросы остаются 23 октября 17:30 (UTC+04), Политика 7 525
DİM-dən buraxılış və qəbul imtahanları ilə bağlı QƏRAR 23 октября 17:21 (UTC+04), Azərbaycanca 1 117
Ковер-портрет «Физули» стал новым украшением Национального музея искусств Азербайджана - ФОТО 23 октября 17:17 (UTC+04), Культура 2 985
Азербайджан и Индия обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки - ФОТО 23 октября 17:06 (UTC+04), Политика 1 177
Bakıda səkini zəbt edən qanunsuz konstruksiya söküldü - FOTO 23 октября 17:04 (UTC+04), Azərbaycanca 1 207
В Азербайджане изменят систему финансирования аграрного сектора 23 октября 17:00 (UTC+04), Экономика 1 177
Франция направит 70 тысяч полицейских на охрану протестов 23 октября 16:46 (UTC+04), В мире 1 155
Урсула фон дер Ляйен осудила атаку на судно с азербайджанцами на борту в Черном море 23 октября 16:33 (UTC+04), Политика 3 466
Масштабная акция студентов и преподавателей в Вене - ВИДЕО 23 октября 16:29 (UTC+04), В мире 1 192
Утверждено Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью между Азербайджаном и Кыргызстаном 23 октября 16:25 (UTC+04), Официальная хроника 768
Подписан договор об участии Азербайджана в выставке «ЭКСПО 2030 Эр-Рияд» - ФОТО 23 октября 16:23 (UTC+04), Политика 7 646
Дело Али Керимли направлено в суд 23 октября 16:17 (UTC+04), Общество 3 053
Velosiped sürən azyaşlıların diqqətinə: DYP-dən ciddi xəbərdarlıq 23 октября 16:12 (UTC+04), Azərbaycanca 1 139
Тяжелое ДТП в Сальяне, есть погибший и пострадавшие 23 октября 16:10 (UTC+04), Общество 694
В Греции ограничат доступ детей к соцсетям 23 октября 16:03 (UTC+04), В мире 1 148
Volvo массово уволит сотрудников 23 октября 15:51 (UTC+04), Автоновости 1 116
Bakda 3 məşhur restoran fəaliyyətini dayandırdı 23 октября 15:49 (UTC+04), Azərbaycanca 1 232
Между увлечением и большим спортом: как развивается скалолазание в Азербайджане – РЕПОРТАЖ 23 октября 15:43 (UTC+04), Спорт 686
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях размещены кадры встречи главы государства с главой МИД Индии - ВИДЕО 23 октября 15:29 (UTC+04), Официальная хроника 9 374
Азербайджан и Узбекистан обменялись опытом в финансовой сфере - ФОТО 23 октября 15:20 (UTC+04), Экономика 3 543
В Азербайджане изменят сроки пребывания некоторых военнослужащих в звании лейтенанта 23 октября 15:07 (UTC+04), Общество 3 030
Рамиль Гасымов представил концерт в честь 100-летия видного композитора Рамиза Мустафаева - ФОТО 23 октября 15:00 (UTC+04), Культура 662
Evlərdə qazla işləyən istilik sistemləri ləğv ediləcək? - Yeni plan - VİDEO 23 октября 14:56 (UTC+04), Azərbaycanca 1 281
Казахстан планирует расширить поставки нефти через Азербайджан 23 октября 14:52 (UTC+04), Экономика 1 212
В Азербайджане ужесточат наказание за финансирование терроризма 23 октября 14:47 (UTC+04), Общество 785
Еще новости