США нанесли удары по военным объектам Ирана - ВИДЕО

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об успешном завершении девятой подряд вечерней серии ударов по Ирану.

Как передает Day.Az со ссылкой на заявление командования, операция завершилась 19 июля в 22:00 по восточному времени США (ET).

В CENTCOM отметили, что американские силы нанесли удары по иранским военным командным пунктам, объектам противовоздушной обороны и берегового наблюдения, морской инфраструктуре, позициям запуска ракет и беспилотников, а также по сетям связи.

В командовании заявили, что целью операции было дальнейшее снижение возможностей Ирана атаковать коммерческие суда и гражданских моряков, проходящих через Ормузский пролив.

В CENTCOM подчеркнули, что США действуют по распоряжению верховного главнокомандующего и продолжают привлекать Иран к ответственности.

Также отмечается, что американские силы сохраняют высокий уровень боевой готовности и остаются полностью готовы к выполнению поставленных задач.