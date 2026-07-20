Делегация Военной полиции Минобороны Азербайджана посетила Турцию - ФОТО
Делегация Управления военной полиции Министерства обороны Азербайджанской Республики совершила визит в Анкару.
Об этом Day.Az сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
В рамках визита заместитель начальника Главного управления внутренней безопасности и расследований Министерства обороны - начальник Управления военной полиции генерал-майор Эльгюн Алиев встретился с министром национальной обороны Турецкой Республики Яшаром Гюлером.
В ходе встречи стороны подчеркнули, что дружественные и братские отношения между нашими странами успешно развиваются и в сфере военной полиции.
В соответствии с программой визита делегация провела встречи с командующим Силами специального назначения Турции и начальником Школы специального назначения.
На встречах генерал-майор Э.Алиев выразил благодарность за оказываемую поддержку в развитии системы военной полиции.
Затем делегация ознакомилась с ходом учебного процесса курса охраны, организованного для подразделения личной охраны Военной полиции Азербайджана в Силах специального назначения Вооружённых сил Турции.
Затем делегация посетила Центральное командование Анкары, где гостям был представлен брифинг о повседневной деятельности командования и применяемых системах управления.
В завершение визита азербайджанская делегация приняла участие в торжественной церемонии закрытия курса личной охраны. В ходе церемонии военнослужащие продемонстрировали теоретические знания и практические навыки, приобретённые в период обучения.
В заключение представителям Военной полиции, успешно завершившим курс, были вручены сертификаты и подарки.
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