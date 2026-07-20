В некоторых частях одного из районов Баку не будет газа

Сегодня в ряде районов Баку будет временно приостановлена подача газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в производственном объединении "Азеригаз".

В связи с проведением ремонтно-монтажных работ с 10:00 и до завершения работ будет временно прекращена подача газа в поселке Алят, а также в жилых массивах Кётель и Шыхлар Гарадагского района Баку.