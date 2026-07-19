В Иране заявили о сбитии американских ракеты и дрона

Системы ПВО Ирана перехватили и поразили крылатую ракету, запущенную США в сторону Исламской республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом говорится в заявлении КСИР.

В другом заявлении сообщается о сбитии несколько часов назад американского дрона MQ-9 также в западной части Ирана.

Кроме того, ранее сегодня КСИР заявил, что минувшей ночью сбил разведывательный беспилотник США, который "шпионил" в районе боевых действий на юге Исламской республики.