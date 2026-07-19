https://news.day.az/world/1849034.html В Иране заявили о сбитии американских ракеты и дрона Системы ПВО Ирана перехватили и поразили крылатую ракету, запущенную США в сторону Исламской республики. Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом говорится в заявлении КСИР. В другом заявлении сообщается о сбитии несколько часов назад американского дрона MQ-9 также в западной части Ирана.
В Иране заявили о сбитии американских ракеты и дрона
Системы ПВО Ирана перехватили и поразили крылатую ракету, запущенную США в сторону Исламской республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, об этом говорится в заявлении КСИР.
В другом заявлении сообщается о сбитии несколько часов назад американского дрона MQ-9 также в западной части Ирана.
Кроме того, ранее сегодня КСИР заявил, что минувшей ночью сбил разведывательный беспилотник США, который "шпионил" в районе боевых действий на юге Исламской республики.
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