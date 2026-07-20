На Солнце ожидаются мощные вспышки

Вспышечная активность на Солнце 20-21 июля ожидается низкая, при этом возможны вспышки предпоследнего класса мощности. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики, передает Day.Az.

"Вспышечная солнечная активность [20 и 21 июля], в основном, низкая, возможны вспышки класса М", - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.