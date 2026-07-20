Азербайджан возобновил экспорт газа в Иран - НОВЫЕ ДАННЫЕ

В январе-мае текущего года Азербайджан экспортировал в Исламскую Республику Иран 45,703 млн кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 3,076 млн долларов США.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете Государственного комитета статистики.

Кроме того, за отчетный период Азербайджан импортировал из Ирана 185,380 млн кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на сумму 12,476 млн долларов США.

За аналогичный период прошлого года импорт и экспорт природного газа между двумя странами не осуществлялись.

В целом в январе-мае 2026 года Азербайджан экспортировал в восемь стран 10,381 млрд кубометров природного газа (в газообразном состоянии) на общую сумму 3,343 млрд долларов США. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года стоимость экспорта сократилась на 489,8 млн долларов США, или на 12,8%, тогда как объем поставок увеличился на 110,2 млн кубометров, или на 1,1%.

Вместе с тем за первые пять месяцев 2026 года Азербайджан импортировал природный газ только из одной страны - Исламской Республики Иран. Объем импорта составил 185,380 млн кубометров на сумму 12,476 млн долларов США. За аналогичный период прошлого года Азербайджан импортировал природный газ из двух стран - России и Туркменистана - в объеме 195,6 млн кубометров на сумму 30,1 млн долларов США.

Таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт природного газа в Азербайджан в стоимостном выражении сократился на 17,6 млн долларов США, или в 2,4 раза, а в физическом выражении - на 10,3 млн кубометров, или на 5,2%.