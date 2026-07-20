США направляют на Ближний Восток больше военных самолетов на фоне эскалации напряженности с Ираном.

Как передает Day.Az, об этом сообщает The News York Times, со ссылкой на американских чиновников.

По их словам, в регион прибудут истребители F-16 и F-35, а также дополнительные самолеты-заправщики. Пока неясно, где именно они будут размещены.

Отмечается, что это является еще одним признаком того, что Вашингтон может усилить удары по Исламской республике.