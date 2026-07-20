https://news.day.az/world/1849046.html США направляют на Ближний Восток больше военных самолетов США направляют на Ближний Восток больше военных самолетов на фоне эскалации напряженности с Ираном. Как передает Day.Az, об этом сообщает The News York Times, со ссылкой на американских чиновников. По их словам, в регион прибудут истребители F-16 и F-35, а также дополнительные самолеты-заправщики.
США направляют на Ближний Восток больше военных самолетов
США направляют на Ближний Восток больше военных самолетов на фоне эскалации напряженности с Ираном.
Как передает Day.Az, об этом сообщает The News York Times, со ссылкой на американских чиновников.
По их словам, в регион прибудут истребители F-16 и F-35, а также дополнительные самолеты-заправщики. Пока неясно, где именно они будут размещены.
Отмечается, что это является еще одним признаком того, что Вашингтон может усилить удары по Исламской республике.
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