Новый воздушный щит Азербайджана: как JF-17C меняет правила игры - ОБЗОР от Azernews

Автор: Габиль Аширов, Azernews

В последние месяцы небо над Азербайджаном стало свидетелем тихих, но весьма значимых перемен. После первого публичного появления в конце июня Военно-воздушные силы Азербайджана вновь задействовали недавно поступившие на вооружение многоцелевые истребители JF-17C (Block III) Thunder в серии масштабных учебно-тренировочных полетов. Действуя совместно с уже состоящими на вооружении штурмовиками Су-25МЛ и учебно-боевыми самолетами L-39, современные одномоторные истребители выполняли сложные пилотажные и боевые маневры на различных высотах, демонстрируя, что их интеграция в состав ВВС страны идет ускоренными темпами.

Эти последовательные учения являются не столько демонстрацией силы, сколько тщательно выверенным сигналом для региона. Помимо геополитического аспекта, они показывают, что руководство Азербайджана системно решает одну из ключевых проблем национальной обороны - зависимость от авиационной техники советского образца.

Приобретение JF-17C, разработанного совместно Пакистаном и Китаем, стало качественным скачком в развитии оборонного потенциала Азербайджана. На протяжении десятилетий основу боевой авиации страны составляли советские истребители МиГ-29. Несмотря на свои достоинства, эти самолеты принадлежат эпохе механических радиолокационных станций и аналоговых систем ведения войны.

Версия Block III выводит Азербайджан на уровень авиации поколения 4++. Ключевым элементом модернизации стал установленный на самолете радар с активной фазированной антенной решеткой (AESA) KLJ-7A. В отличие от радиолокационных станций с механическим сканированием, AESA использует тысячи приемо-передающих модулей, что позволяет одновременно сопровождать несколько целей, эффективно противодействовать средствам радиоэлектронной борьбы и обнаруживать угрозы на значительно больших расстояниях.

Не менее важным фактором стало оснащение самолета современным вооружением, включая ракеты большой дальности класса "воздух-воздух" PL-15E. Их дальность превышает 140 километров, что позволяет азербайджанским пилотам поражать воздушные цели задолго до того, как они смогут приблизиться к воздушному пространству страны. Дополняют возможности истребителя современные нашлемные системы целеуказания (Helmet-Mounted Display, HMD), благодаря которым пилот способен захватывать цель простым поворотом головы. В совокупности эти технологии обеспечивают JF-17C качественное преимущество, которого ранее не было у азербайджанской боевой авиации.

Когда государство неоднократно демонстрирует новейшие образцы вооружений через официальные СМИ, как это сделал Азербайджан в июне и июле, подобные шаги редко бывают случайными. Однако в данном случае речь идет о демонстрации возможностей сдерживания.

Во-первых, учения свидетельствуют о высокой степени оперативной готовности новых самолетов. Покупка современных истребителей - лишь первый этап сложного процесса, включающего подготовку пилотов, создание системы технического обслуживания и адаптацию новых тактических подходов. Обычно на это уходят годы. Демонстрация JF-17C в составе боевых построений показывает, что Азербайджан успешно преодолел этап освоения новой техники. Сегодня Thunder - это уже не выставочный образец, а полноценный боеготовый элемент национальной системы обороны.

Во-вторых, учения продемонстрировали способность новой авиационной техники эффективно взаимодействовать с уже существующими платформами. Совместное применение JF-17C и Су-25МЛ показывает, каким образом Азербайджан намерен использовать свою авиацию в современных условиях. Модернизированные Су-25МЛ, способные применять высокоточное вооружение, выполняют задачи непосредственной авиационной поддержки сухопутных войск, однако остаются уязвимыми для истребительной авиации противника. Именно здесь JF-17C с его современными радарами и возможностью применения дальнобойных ракет обеспечивает прикрытие с больших высот, завоевывая превосходство в воздухе и создавая безопасные условия для действий штурмовиков.

В более широком смысле Азербайджан демонстрирует последовательный отход от зависимости в сфере закупок российского вооружения. В условиях, когда обслуживание, поставка комплектующих и модернизация российской техники становятся все более сложными по геополитическим причинам, сотрудничество с Пакистаном открывает доступ к современным технологиям без подобных ограничений. Тем самым Баку посылает соседним странам и региональным игрокам ясный сигнал: Азербайджан формирует современную, самодостаточную модель обороны, которая больше не зависит от постсоветского военно-промышленного комплекса.

Небо над Баку меняется, и появление в строю JF-17C символизирует переход оборонной стратегии Азербайджана в новую технологическую эпоху.

Поступление JF-17C на вооружение означает гораздо больше, чем простую замену устаревших самолетов. Оно отражает глубокую трансформацию всей оборонной философии Азербайджана. Делая ставку на современные средства обнаружения, высокоточное дальнобойное вооружение и диверсификацию международного военно-технического сотрудничества, Баку перестраивает свои Военно-воздушные силы с учетом требований современной войны, а не реалий прошлого. Уже сейчас очевидно, что азербайджанская военная авиация вступает в новую эпоху, где ключевую роль играют передовые технологии, высокая оперативная гибкость и последовательно растущий потенциал самостоятельного сдерживания.