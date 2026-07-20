Азербайджанский спецназ участвует в антитеррористических учениях в Иордании

Военнослужащие Сил специального назначения азербайджанской армии принимают участие в совместных военных учениях по борьбе с терроризмом и проведению спецопераций под названием "Зульфигар", которые проходят в Иордании.

Как передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана, в учениях, проводимых в рамках программ военного сотрудничества и подготовки также задействованы личный состав Командования сил специального назначения имени короля Абдаллы II ВС Иордании, а также спецназовцы Турции и Пакистана.

Сценарий совместных учений, в которых предусмотрено использование БПЛА, современной военной техники и систем, включает в себя ряд тактических действий, симулирующих различные оперативные условия.

Участники выполнят задачи по ведению боя, освобождению заложников и проведению антитеррористических операций, а также проведут практические стрельбы из оружия различного калибра.

Целью учений является повышение оперативных возможностей подразделений, развитие боеспособности спецназа, усиление координации при совместных действиях участвующих сил, а также обеспечение обмена опытом в сфере проведения специальных операций.