https://news.day.az/world/1849040.html В Аризоне при стрельбе пострадали девять человек Стрельба произошла в городе Тусон американского штата Аризона. Как передает Day.Az, об этом пишет газета New York Post, со ссылкой на департамент полиции города. Согласно информации, 9 человек получили тяжелые ранения. По данным газеты, мужчина открыл огонь по толпе в центре города.
В Аризоне при стрельбе пострадали девять человек
Стрельба произошла в городе Тусон американского штата Аризона.
Как передает Day.Az, об этом пишет газета New York Post, со ссылкой на департамент полиции города.
Согласно информации, 9 человек получили тяжелые ранения.
По данным газеты, мужчина открыл огонь по толпе в центре города.
Прибывшие на место полицейские открыли огонь и ранили стрелка. Он доставлен в больницу в критическом состоянии.
Местная полиция ведет расследование инцидента.
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