https://news.day.az/world/1849040.html

В Аризоне при стрельбе пострадали девять человек

Стрельба произошла в городе Тусон американского штата Аризона. Как передает Day.Az, об этом пишет газета New York Post, со ссылкой на департамент полиции города. Согласно информации, 9 человек получили тяжелые ранения. По данным газеты, мужчина открыл огонь по толпе в центре города.