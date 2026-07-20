https://news.day.az/world/1849134.html На побережье Стамбула нашли обломки дрона со взрывчаткой - ВИДЕО На побережье Стамбула нашли обломки дрона со взрывчаткой. Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, специалисты обезвредили находку. Данных о принадлежности дрона нет.
На побережье Стамбула нашли обломки дрона со взрывчаткой - ВИДЕО
На побережье Стамбула нашли обломки дрона со взрывчаткой.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, специалисты обезвредили находку.
Данных о принадлежности дрона нет.
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