Tesla нарастит объемы производства в Германии

Американская компания Tesla намерена нарастить производство на своем заводе в Грюнхайде до 7,5 тысячи автомобилей в неделю, что соответствует примерно 375 тысячам машин в год. Кроме того, компания рассчитывает расширить выпуск аккумуляторов. Об этом сообщает агентство Deutsche Presse-Agentur (DPA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Tesla подчеркнули, что реализация планов будет зависеть от экономической ситуации. Компания также предупредила, что обострение геополитической напряженности и возможные сбои в глобальных цепочках поставок могут повлиять на дальнейшие прогнозы.

Несмотря на непростую рыночную конъюнктуру, немецкое подразделение Tesla завершило 2025 год с чистой прибылью в размере 77,1 млн. Этот показатель примерно на 20 млн превышает результат предыдущего года.