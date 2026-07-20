https://news.day.az/autonews/1849096.html Tesla нарастит объемы производства в Германии Американская компания Tesla намерена нарастить производство на своем заводе в Грюнхайде до 7,5 тысячи автомобилей в неделю, что соответствует примерно 375 тысячам машин в год. Кроме того, компания рассчитывает расширить выпуск аккумуляторов. Об этом сообщает агентство Deutsche Presse-Agentur (DPA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Tesla нарастит объемы производства в Германии

Автоновости, 20 июля 2026 12:37 (UTC +04:00) 908
Tesla нарастит объемы производства в Германии

Американская компания Tesla намерена нарастить производство на своем заводе в Грюнхайде до 7,5 тысячи автомобилей в неделю, что соответствует примерно 375 тысячам машин в год. Кроме того, компания рассчитывает расширить выпуск аккумуляторов. Об этом сообщает агентство Deutsche Presse-Agentur (DPA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В Tesla подчеркнули, что реализация планов будет зависеть от экономической ситуации. Компания также предупредила, что обострение геополитической напряженности и возможные сбои в глобальных цепочках поставок могут повлиять на дальнейшие прогнозы.

Несмотря на непростую рыночную конъюнктуру, немецкое подразделение Tesla завершило 2025 год с чистой прибылью в размере 77,1 млн. Этот показатель примерно на 20 млн превышает результат предыдущего года.

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