https://news.day.az/politics/1848945.html Расположенные вблизи посольства Азербайджана в Украине территории подверглись авиаударам - ФОТО В результате баллистических ракетных ударов российской армии по Киеву, ракетные обстрелы получили и территории, расположенные вблизи посольства Азербайджана в Украине. Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет фотографии разрушений на этих территориях.
Расположенные вблизи посольства Азербайджана в Украине территории подверглись авиаударам - ФОТО
В результате баллистических ракетных ударов российской армии по Киеву, ракетные обстрелы получили и территории, расположенные вблизи посольства Азербайджана в Украине.
Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет фотографии разрушений на этих территориях.
Основной целью ударов стал район вокруг станции метро "Лукьяновка", разрушен вход на станцию.
Были повреждены жилые дома, сгорели автомобили.
По информации Киевской городской военной администрации, в результате авиаудара погиб 1 человек, 7 человек получили ранения.
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