Экспорт Азербайджана в США вырос более чем на 50%

В январе-июне текущего года экспорт продукции из Азербайджана в США составил 57,4 млн долларов. Это на 19,3 млн долларов, или примерно на 50,7%, больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в данных Государственного таможенного комитета.

Согласно информации, в январе-июне текущего года объем торговых операций между Азербайджаном и Соединенными Штатами составил 467,192 млн долларов.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года этот показатель снизился на 126,5 млн долларов, или 21,3%.

За отчетный период на долю США пришлось 1,89% общего внешнеторгового оборота Азербайджана.

В январе-июне Азербайджан импортировал из США товаров на 341,5 млн долларов, что на 145,8 млн долларов, или 26,2%, меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом за первые шесть месяцев текущего года объем внешней торговли Азербайджана составил 24 млрд 661 млн долларов, что на 261 млн долларов, или 1,1%, превышает показатель аналогичного периода прошлого года.