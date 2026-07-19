https://news.day.az/unusual/1848832.html В Индии запустили первый поезд на водородном топливе - ВИДЕО В Индии введен в эксплуатацию первый поезд на водородном топливе. Как передает Day.Az, состав будет курсировать по маршруту Джинд - Сонипат. Старт движению дал премьер-министр страны Нарендра Моди. Главным преимуществом нового поезда является его экологичность.

В Индии запустили первый поезд на водородном топливе - ВИДЕО

Это интересно, 19 июля 2026 07:42 (UTC +04:00) 1 137
В Индии запустили первый поезд на водородном топливе

В Индии введен в эксплуатацию первый поезд на водородном топливе.

Как передает Day.Az, состав будет курсировать по маршруту Джинд - Сонипат. Старт движению дал премьер-министр страны Нарендра Моди.

Главным преимуществом нового поезда является его экологичность. В процессе работы он практически не производит вредных выбросов, а единственным побочным продуктом является водяной пар.

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