В Индии запустили первый поезд на водородном топливе - ВИДЕО

В Индии введен в эксплуатацию первый поезд на водородном топливе.

Как передает Day.Az, состав будет курсировать по маршруту Джинд - Сонипат. Старт движению дал премьер-министр страны Нарендра Моди.

Главным преимуществом нового поезда является его экологичность. В процессе работы он практически не производит вредных выбросов, а единственным побочным продуктом является водяной пар.