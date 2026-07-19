Новая глава отношений Азербайджана и Словакии: курс на долгосрочное партнерство

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

Середина июля 2026 года стала показательным моментом для отношений Азербайджана и Словакии. Визит президента Словакии Петера Пеллегрини в Баку и Карабах 14 июля и прошедший на следующий день в Баку Азербайджано-словацкий бизнес-форум обозначили одновременно и политическую, и экономическую стороны партнерства, которое за последние годы заметно расширилось и обросло конкретными проектами. Если сравнить, с чего начиналось это сотрудничество несколько лет назад, и к чему оно пришло сейчас, видно, что отношения двух стран прошли путь от протокольных контактов к системному взаимодействию сразу в нескольких сферах: энергетике, транспорте, инвестициях и восстановлении Карабаха.

Формальной точкой отсчета можно считать 2024 год, когда Азербайджан и Словакия подписали Совместную декларацию о стратегическом партнерстве. С тех пор частота и уровень визитов заметно выросли: Пеллегрини приезжал в страну еще до президентства - как спикер парламента и премьер-министр, а нынешний визит стал уже не первым для него в качестве главы государства. Символично, что встреча президентов в этот раз прошла не в Баку, а в Шуше - то есть в самом сердце Карабаха, региона, который для Азербайджана остается политическим приоритетом номер один. Такой выбор места сам по себе говорит о доверии между странами и о готовности Словакии открыто ассоциировать себя с процессом восстановления освобожденных территорий.

Как подчеркнул Президент Ильхам Алиев в выступлении с заявлениями для прессы в Шуше совместно с Президентом Словацкой Республики Петером Пеллегрини, эта декларация уже реализуется на практике.

"Сегодня словацко-азербайджанские политические связи находятся на очень высоком уровне, и взаимные визиты наглядно это демонстрируют. В 2024 году мы подписали Совместную декларацию о стратегическом партнерстве, и она уже реализуется на практике. Потому что такие активные политические контакты и реализация совместных проектов, безусловно, требуют сильной политической воли", - сказал глава государства.

Президент Пеллегрини, в свою очередь, назвал отношения между странами дружескими в самом прямом смысле.

"Отношения между нашими странами выходят за рамки стандартных дипломатических отношений. Мы действительно дружественные страны. Мы друзья, которые очень помогают друг другу и превращают свои превосходные отношения в конкретные проекты, ощутимое сотрудничество", - сказал он.

Именно Карабах, а точнее село Баш Гарвенд Агдамского района, стал наглядным примером того, как политические декларации превращаются в физические объекты. Здесь реализуется проект "умного села" общей площадью около 480 гектаров, рассчитанный на два этапа строительства. На первом этапе, охватывающем более 200 гектаров, возводится 851 частный дом для 3703 человек - от двухкомнатных до пятикомнатных, в зависимости от состава семей переселенцев. Инфраструктура включает 35 километров новых дорог, системы связи, электро-, газо- и водоснабжения, а часть энергопотребления будет закрываться за счёт альтернативных источников.

Важная деталь - участие в проекте словацких компаний и, в первую очередь, строительство школы на 840 учеников, которую Словакия передает Азербайджану безвозмездно. То, что школа получит имя словацкого генерала Милана Растислава Штефаника, превращает объект инфраструктуры в символ - своего рода долгосрочный след Словакии в Карабахе, который будет ощущаться поколениями местных жителей задолго после завершения строительства. При этом Азербайджан и Словакия - одни из немногих партнеров подобного формата: Словакия входит в число небольшого количества зарубежных стран, чьи компании работают над восстановлением региона, что делает ее присутствие в Карабахе скорее исключением, чем правилом.

Одним из главных направлений сотрудничества между странами остается энергетика. Она прошла путь от разовой поддержки к стратегическому планированию. Когда несколько лет назад транзит российского газа через Украину прекратился, Азербайджан оперативно предложил Словакии альтернативные поставки - и этот эпизод во многом заложил основу нынешнего доверия. Сейчас речь идет о более фундаментальной задаче: с октября 2027 года Словакия полностью откажется от российского газа, и ей нужен долгосрочный контракт на замену. Обсуждаемый объем - около 1,2 миллиарда кубометров газа в год, а переговоры между словацкой SPP и азербайджанской SOCAR должны определить условия сделки.

Логика здесь взаимная: Азербайджану, в свою очередь, для наращивания добычи нужны не разовые контракты, а гарантии сбыта на годы вперед - без этого инвестиции в расширение добычи экономически не оправданы. Поэтому переговоры о долгосрочном газовом соглашении выгодны обеим сторонам одновременно: Словакия закрывает вопрос энергобезопасности, Азербайджан получает предсказуемый рынок сбыта.

Помимо газа, Баку представил словацкой делегации проект энергетического коридора для транзита электроэнергии из Узбекистана, Казахстана и Азербайджана через Турцию в Европу - инициативу, которую заместитель премьер-министра, министр экономики Словакии Дениса Сакова назвала перспективной на фоне постепенного отказа ряда стран ЕС от угольной генерации.

Географическое положение Азербайджана все активнее используется как экономический актив. Страна выступает связующим звеном между Китаем, Центральной Азией, Южным Кавказом и Европой: Средний коридор, проходящий через Азербайджан, дает экономию времени и затрат до 70% по сравнению с традиционными маршрутами, чем может воспользоваться и Словакия. За этими цифрами стоит реальная инфраструктура - свыше 21 тысячи километров построенных и реконструированных автодорог, девять международных аэропортов (включая три новых, построенных уже на освобожденных территориях), железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс и крупнейший на Каспии Бакинский международный морской торговый порт мощностью 15 миллионов тонн грузов в год с возможностью дальнейшего расширения.

Прямым отражением растущей связанности двух стран станет запуск с октября 2026 года прямых авиарейсов Баку-Братислава - решение, обсуждавшееся еще несколько лет назад и теперь наконец реализуемое.

Экономическое сотрудничество получает системную поддержку с обеих сторон. Исполнительный директор AZPROMO Юсиф Абдуллаев напомнил, что первый Азербайджанский международный инвестиционный форум в сентябре 2025 года собрал около тысячи участников и завершился соглашениями на сумму свыше 10 миллиардов долларов, из которых более 7 миллиардов - в ненефтяном секторе. Второй форум пройдет 25-26 сентября 2026 года, и Баку рассчитывает на участие словацких партнеров.

Азербайджан определил четыре приоритетные отрасли для частных инвестиций - горнодобычу и металлургию, цифровую трансформацию, сельское хозяйство и агропереработку, туризм - и уже реализует соответствующие государственные программы. Для промышленных проектов действует принцип plug-and-play в специально созданных зонах, а особое место занимает Свободная экономическая зона Алят: расположенная у Бакинского порта, с будущим международным аэропортом и нулевой налоговой ставкой, она позиционируется как узел Среднего коридора.

Со словацкой стороны поддержку инвесторам обеспечивают сразу три структуры: SARIO организовало уже четвертую деловую миссию в Азербайджан за три года и представило делегацию из компаний сельского хозяйства, машиностроения, обороны, энергетики и ИКТ; Eximbanka SR, экспортно-кредитное агентство с почти тридцатилетней историей и портфелем поддержанного экспорта свыше 55 миллиардов евро, предложило финансирование и страхование рисков для совместных проектов; а инвестиционный офис SARIO в Мюнхене подчеркнул готовность помогать и азербайджанским компаниям при выходе на словацкий рынок - в центре Европы, зоне евро и Шенгена.

Если сложить воедино все элементы этого сотрудничества - энергетический диалог, развитие транспортных коридоров, инвестиционные проекты, участие Словакии в восстановлении Карабаха и растущую политическую поддержку с обеих сторон, - становится очевидно: отношения Баку и Братиславы давно вышли за рамки традиционной модели "продавец - покупатель". На смену ей приходит полноценное стратегическое партнерство, основанное на долгосрочных интересах и взаимной выгоде. Азербайджан укрепляет свои позиции как надежный поставщик энергоресурсов и важнейший транспортно-логистический центр Евразии, а Словакия получает не только гарантированный доступ к энергоресурсам, но и новые возможности для участия в крупных инфраструктурных и инвестиционных проектах. Именно такой прагматичный и взаимовыгодный подход, подкрепленный конкретными инициативами, сегодня становится главным фактором устойчивости азербайджано-словацких отношений и создает прочную основу для их дальнейшего развития.