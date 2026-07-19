КСИР заявил об аварии двух судов в Ормузском проливе

ВМС КСИР заявил, что два судна попали в аварии после того, как, по утверждению Тегерана, отключили навигационные системы и проигнорировали предупреждения о необходимости следовать установленным маршрутом через Ормузский пролив.

Как передает Day.Az со ссылкой на заявление, еще два судна, по данным КСИР, отказались продолжать движение по этому маршруту.

В заявлении утверждается, что контроль над безопасным судоходством в проливе полностью находится в ведении иранских сил. Информация о названиях судов и пострадавших не приводится.