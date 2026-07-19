Нью-Йорк оказался под водой - ВИДЕО

В Нью-Йорке сильные дожди вызвали наводнения и затопление улиц, станций метро и других объектов инфраструктуры по всему городу.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.

Напомним, что сегодня вечером недалеко от Нью-Йорка - на стадионе в Нью-Джерси - состоится финальный матч чемпионата мира по футболу.

Представляем вашему вниманию данное видео: