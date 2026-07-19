https://news.day.az/world/1849030.html Нью-Йорк оказался под водой - ВИДЕО В Нью-Йорке сильные дожди вызвали наводнения и затопление улиц, станций метро и других объектов инфраструктуры по всему городу. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Напомним, что сегодня вечером недалеко от Нью-Йорка - на стадионе в Нью-Джерси - состоится финальный матч чемпионата мира по футболу.
Нью-Йорк оказался под водой - ВИДЕО
В Нью-Йорке сильные дожди вызвали наводнения и затопление улиц, станций метро и других объектов инфраструктуры по всему городу.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Напомним, что сегодня вечером недалеко от Нью-Йорка - на стадионе в Нью-Джерси - состоится финальный матч чемпионата мира по футболу.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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