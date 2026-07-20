Вооруженное нападение в Баварии: есть раненые

Восемь человек получили ранения в результате нападения с ножом на деревенском празднике Blauliachd в Эглинге, Бавария.

Как передает Day.Az со ссылкой на немецкие СМИ, несмотря на то, что сотрудники службы безопасности перекрыли входы и выходы, нападавшему удалось скрыться.

Полиция устанавливает его личность и мотивы.

На вечеринке присутствовали около 700 человек. Они долго не могли покинуть территорию празднования из-за досмотра правоохранителей. Не исключено, что преступник покинул фестиваль до прибытия полиции.