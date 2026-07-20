Определились потенциальные соперники "Карабаха", "Сабаха", "Нефтчи" и "Зиря"

Сегодня стали известны потенциальные соперники футбольных клубов "Карабах", "Сабах", "Нефтчи" и "Зиря" в третьих квалификационных раундах еврокубков.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "Зиря" в случае победы над эстонским "Пайде" во втором квалификационном раунде Лиги конференций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) встретится с победителем пары "Санта-Колома" (Андорра) - "Рапид" (Австрия).

"Нефтчи", если пройдет минское "Динамо", сыграет с победителем противостояния "Железничар" (Сербия) - "Брага" (Португалия).

"Карабах" в случае победы над болгарским "ЦСКА" во втором квалификационном раунде Лиги Европы встретится с победителем пары "Шериф" (Молдова) - "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль).

Если агдамский клуб уступит "ЦСКА", то продолжит выступление в Лиге конференций, где его соперником станет проигравший в паре "Динамо" (Киев, Украина) - ПАОК (Греция).

"Сабах" при победе над финским "КуПС" во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов сыграет с победителем противостояния "Орхус" (Дания) - "Лех" (Польша).

В случае поражения от "КуПС" бакинский клуб перейдет в Лигу Европы и встретится с проигравшим в паре "Левски" (София, Болгария) - "Университатя Крайова" (Румыния).

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоятся 4-5 и 11 августа. Встречи третьих квалификационных раундов Лиги Европы и Лиги конференций пройдут 6 и 13 августа.