Конор Макгрегор назвал сроки возвращения в октагон

Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе ирландец Конор Макгрегор сообщил о характере травмы, которую получил в ходе реванша с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329, а также намекнул, когда собирается провести следующий бой в UFC.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, бой Конора и Макса стал главным событием ивента и завершился победой Холлоуэя техническим нокаутом в первом раунде.

"Апдейт: это были крестообразная связка и мениск - та же травма, что и перед первым боем с Холлоуэем, только теперь на другой ноге. Довольно шокирующе.

Тогда я вернулся в спорт уже через девять месяцев, чтобы подраться с Брандао. С учетом современных достижений в регенеративной медицине и улучшенных методов тренировок, для меня вполне реально вернуться к следующему лету.

Я уже хожу без костылей. На днях без проблем делал разгибания ног на тренажере. То есть могу ходить без помощи и включать квадрицепс под нагрузкой. Все это очень позитивно.

Я сохраняю максимальную дисциплину с момента боя. Думаю, не уберегло ли меня это от чего-то более серьезного. Считаю, что да. Я бы пошел на афтерпати в статусе "того самого", и кто знает, чем бы это закончилось. Думаю, меня уберегло. Спасибо богу! Двигаемся дальше. Спасибо всем за поддержку и добрые слова. Ваше здоровье - ваше богатство", - написал Макгрегор на своей странице в социальной сети Х.