SpaceX анонсировала новый испытательный полет Starship

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX анонсировала новый испытательный полет прототипа космического корабля Starship, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Тринадцатое по счету полетное испытание ожидается 23 июля, 90-минутное окно пуска откроется в 17:45 (02:45 24 июля по бакинскому времени).

Запуск должен был состояться 16 июля, однако в последний момент SpaceX отменила старт на этапе запуска двигателей.

Как сообщил основатель компании Илон Маск, некоторые двигатели не запустились, что привело к автоматическому прерыванию запуска.