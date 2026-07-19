https://news.day.az/tourism/1848175.html Уникальный многоквартирный дом в Китае привлекает туристов со всего мира - ВИДЕО Уникальный многоквартирный дом в Китае привлекает туристов со всего мира, пишет Oddity Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. В китайском городе Куньшань находится один из самых необычных жилых комплексов страны - многоквартирный дом, выполненный в форме пирамиды.

Уникальный многоквартирный дом в Китае привлекает туристов со всего мира - ВИДЕО

Туризм, 19 июля 2026 18:30 (UTC +04:00) 1 428
Уникальный многоквартирный дом в Китае привлекает туристов со всего мира

Уникальный многоквартирный дом в Китае привлекает туристов со всего мира, пишет Oddity Central, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В китайском городе Куньшань находится один из самых необычных жилых комплексов страны - многоквартирный дом, выполненный в форме пирамиды. Здание, известное как "Пирамида Куньшаня", быстро стало одной из самых узнаваемых достопримечательностей города и регулярно привлекает внимание туристов и любителей современной архитектуры.

В отличие от классических пирамид, 18-этажное здание имеет две вертикальные стены и две наклонные стороны. Жилые квартиры на одной из сторон расположены каскадом под углом около 45 градусов, создавая эффект гигантской ступенчатой конструкции.

Проект был разработан архитектурным бюро Masters' Architectural Office. По данным авторов проекта, источником вдохновения для необычной формы послужили традиционные китайские террасные рисовые поля. Одним из преимуществ такой конструкции стали просторные террасы. Каждая квартира, расположенная на каскадной стороне здания, получила собственную открытую площадку, значительно превышающую размеры стандартных балконов в обычных многоэтажных домах.

Однако необычная архитектура создала и ряд инженерных сложностей. Специалисты отмечают, что форма здания затрудняет естественную вентиляцию и освещение некоторых внутренних помещений. Кроме того, нестандартная планировка требует более сложных решений в области пожарной безопасности и эксплуатации объекта.

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Глава ИВ Ярдымлинского района представлен коллективу 23 октября 12:22 (UTC+04), Общество 633
Дорожная полиция обратилась к пешеходам 23 октября 12:20 (UTC+04), Общество 683
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В метро готовят запуск новых путей - ПОДРОБНОСТИ 23 октября 12:14 (UTC+04), Общество 835
Фестиваль в Индии: сотни пострадавших в результате ритуала - ВИДЕО 23 октября 12:06 (UTC+04), В мире 1 122
Билл Гейтс призвал готовиться к 20 годам хаоса из-за ИИ 23 октября 11:53 (UTC+04), Наука и технологии 675
Müasir Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər tarixini öyrənənlər üçün dəyərli əsər 23 октября 11:50 (UTC+04), Azərbaycanca 1 025
Азербайджанский боец готовится к дебюту в UFC 23 октября 11:38 (UTC+04), Спорт 683
Проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса 23 октября 11:31 (UTC+04), Общество 609
Стрельба на Западном берегу Иордана: есть пострадавшие 23 октября 11:28 (UTC+04), В мире 3 808
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На этой станции бакинского метро завершилась реконструкция - ФОТО 23 октября 11:19 (UTC+04), Общество 3 634
Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $122 23 октября 11:16 (UTC+04), Экономика 4 153
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