Apple обошла Nvidia

Apple вновь стала самой дорогой публичной компанией в мире, впервые с апреля 2025 года опередив Nvidia по рыночной капитализации. Об этом сообщает The Next Web, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Стоимость компании достигла $4,88 трлн, тогда как капитализация Nvidia после снижения котировок на 3,5% составила $4,86 трлн. Nvidia удерживала лидерство почти год. В октябре прошлого года компания первой в истории преодолела отметку капитализации в $5 трлн на фоне стремительного роста спроса на решения для искусственного интеллекта. Однако инвесторы начали пересматривать оценки компаний, напрямую связанных с ИИ-инфраструктурой, что привело к коррекции стоимости ряда участников рынка.

Дополнительным фактором в пользу Apple стали сильные финансовые результаты. Компания завершила лучший квартал в своей истории, а также представила обновленную версию голосового помощника Siri AI с ИИ.

На фоне изменения настроений инвесторов давление испытывает и полупроводниковый сектор. Индекс производителей чипов снизился почти на 19% по сравнению с историческим максимумом, поскольку рынок оценивает перспективы дальнейшего роста, связанного с развитием искусственного интеллекта.

В то же время интерес инвесторов постепенно смещается в сторону производителей памяти. Так, Micron в мае превысила капитализацию в $1 трлн, а SK Hynix в июле провела листинг на Nasdaq, усилив внимание рынка к компаниям, обеспечивающим инфраструктуру для ИИ.